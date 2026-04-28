삼성SDI 실적 바닥 찍었다?…전기차 수요 부진에도 ESS 등으로 만회

삼성SDI가 올해 1분기 영업손실을 큰 폭으로 줄이면서 개선되는 실적을 보였다. 전기차 수요 둔화에도 에너지저장장치(ESS)와 고부가가치 배터리를 중심으로 사업을 다각화하면서 수익 방어에 성과를 거둔 것으로 평가된다.

삼성SDI는 28일 올해 1분기 매출 3조5764억원, 영업손실 1556억원을 기록했다고 공시했다. 이는 지난해 같은 기간과 비교하면 매출은 12.6% 늘었고 영업손실은 64.2% (2785억원) 감소한 것이다. 당기 순이익은 561억원으로 흑자로 돌아서는 데 성공했다.

부문별로 보면 배터리 사업은 매출 3조3544억원, 영업손실 1766억원으로 집계됐다. 전자재료 사업은 매출 2220억원, 영업이익 210억원을 기록했다.

배터리 부문은 전력용 ESS, UPS(무정전 전원장치), BBU(배터리백업 유닛), 전동공구 등 전방시장 수요가 회복하면서 지난해 같은 기간보다 매출이 12.5% 증가했고 영업손실은 61.0% 줄었다.

특히 ESS 배터리의 미국 현지 생산 및 판매 확대로 AMPC(첨단제조생산세액공제) 수혜금이 늘었고, 고부가 원통형 배터리의 판매 호조에 따라 수익성이 대폭 개선된 것으로 나타났다.

전자재료 부문은 반도체 소재 판매가 견조한 흐름을 이어갔다. 주요 모바일 고객사의 플래그십 스마트폰 판매 증가로 디스플레이 소재 판매가 반등하면서 실적이 좋아졌다.

이 같은 실적은 전기차 시장의 일시적 수요 정체 속에서 달성한 것이라 하반기 실적 개선에 대한 기대감을 키웠다.

향후 전망도 밝은 편이다. 삼성SDI는 메르세데스 벤츠와 대형 공급 계약을 체결하며 BMW, 아우디 등 독일 3대 프리미엄 완성차 브랜드를 모두 고객사로 확보했다. 여기에다 ‘피지컬 AI’용 파우치형 전고체 배터리 샘플을 공개하고, 차세대 리튬메탈 배터리 솔루션을 도출하는 등 기술 경쟁력 강화에도 총력을 기울이고 있다고 삼성SDI 측은 밝혔다.

전기차용 배터리 부문은 유럽 주요국의 보조금 확대 및 내연기관 차량의 총소유비용(TCO) 상승 등에 따라 수요가 회복될 것으로 전망된다. 삼성SDI는 예정된 신규 프로젝트 양산을 차질없이 추진하는 한편 가동률 개선을 통한 수익성 회복에 주력한다는 방침이다.

ESS용 배터리 부문은 미국 내 AI 데이터센터 확대에 따른 수요 증가에 대응해 현지 양산 및 판매를 늘리고, 국내 ESS 중앙계약시장 및 차세대 전력망 연계 ESS 프로젝트에도 적극 참여해 관련 비즈니스를 지속적으로 확장할 계획이다.

소형 배터리 부문은 AI 데이터센터 건설 증가에 따른 비상 전원 공급 장치(BBU) 및 전동공구 시장의 성장을 이어나간다는 방침이다. 또 수요 회복기에 접어든 전기 자전거, 전동 킥보드 등 마이크로 모빌리티 시장을 공략하기 위해 ‘탭리스(Tab-less)’ 및 고출력 배터리 등 차별화에도 나선다. 탭리스 기술은 배터리 내부의 저항을 혁신적으로 낮춰 에너지 효율을 극대화한 것으로, 고성능을 요구하는 신규 애플리케이션 시장에서 수익성을 끌어올리는 핵심 동력이 될 것으로 보인다.

전자재료 부문은 전방 산업의 업황 회복에 맞춰 고부가 소재 판매 확대에 주력한다. 삼성SDI 관계자는 “2분기 역시 글로벌 경영환경의 불확실성이 이어질 것으로 예상된다”며 “사업부문별 대응 전략을 차질없이 실행하면서 하반기 분기 흑자 전환 달성을 위해 노력할 것”이라고 말했다.