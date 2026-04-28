롯데백화점 인천점 “수도권 서부 첫 1조원 백화점 도약 나선다”

롯데백화점 인천점이 3년간의 리뉴얼을 마무리하고 ‘수도권 서부 첫 1조원 백화점’을 향한 도약에 나선다.

롯데백화점은 다음달 1일 인천점 그랜드 오픈과 함께 달라진 ‘뉴 프리미엄’ 매장을 본격적으로 선보인다.

인천점은 2023년 미래형 식품관 ‘푸드 에비뉴’를 시작으로 2024년 프리미엄 뷰티관, 지난해에는 프리미엄 키즈관, 여성·럭셔리 패션관까지 순차적으로 리뉴얼을 진행했다.

핵심은 인천 상권의 성장성과 프리미엄 수요 확대에 맞춰 ‘핀셋 전략’에 초점을 맞췄다는데 있다. 성과는 뚜렷했다. 인천점은 올해 1분기 20%대 매출 신장률을 기록했으며 지난해에는 연매출 8300억원을 올렸다.

특히 우수고객 매출이 전년 대비 약 20% 늘었고, 매년 전점에서 최상위 777명에게 주어지는 ‘에비뉴엘 블랙’도 인천점 고객 비중이 크게 확대되는 등 프리미엄 백화점으로 체질이 개선됐다. 1층 럭셔리관의 경우 피아제, 불가리, 티파니, 부쉐론, 그라프 등 하이엔드 주얼리와 워치 브랜드를 대거 강화하고 몽클레르 매장을 국내 최대 규모로 확장한 점이 주효했다. 또 ‘푸드 에비뉴’는 20~30대 젊은 고객을 끌어모으는 주요 콘텐츠로 자리잡았다.

롯데백화점은 인천점을 중심으로 ‘롯데타운 인천’ 조성에 속도를 낸다는 방침이다. 올 하반기에는 인천종합버스터미널 이전 및 현대화 사업에 착수해 복합 상업·문화 공간으로 확장할 예정이다.

롯데백화점 인천점은 그랜드 오픈을 기념해 5월 한 달간 고객 감사제를 진행한다. 오는 5일까지 어린이날을 맞아 ‘키즈 아트 스테이션’ 체험 프로그램을 선보이고 5월 8~17일에는 야외 광장에서 ‘피크닉 가든’과 푸드트럭, 플리마켓 등을 선보인다. 수제 맥주와 전통주가 만나는 지역 축제형 ‘비버리지 팝업’도 연다.

롯데백화점 관계자는 “인천점이 3년에 걸친 프리미엄 리뉴얼을 통해 ‘넥스트 1조 백화점’ 진입을 위한 준비를 끝냈다”며 “고객 경험의 초혁신을 통해 지역을 뛰어넘는 차세대 프리미엄 백화점으로 거듭나겠다”고 말했다.