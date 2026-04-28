‘붕괴 위험’ 대전 안전공업 화재 건물 철거 들어가···현장감식도 병행

14명이 숨지는 화재 참사가 발생한 대전 안전공업 공장 건물이 철거된다. 철거와 함께 그동안 붕괴 우려 등으로 진행하지 못한 수사당국의 현장 감식도 진행될 예정이다.

안전공업은 28일 노동당국 감독하에 대덕구 문평동 화재 건물 철거 작업에 들어갔다. 철거 작업은 안전공업 측에서 선정한 철거업체 2곳이 진행한다. 안전공업은 이번 철거 작업을 위해 화재 공장에 대한 작업중지 명령 해제를 신청해 조건부 승인을 받았다.

화재 건물 철거는 현장 감식과 추가 붕괴 우려에 따른 것이다. 안전공업 문평동 공장에서는 지난달 20일 오후 1시17분쯤 발생한 화재로 건물 1동이 전소되고, 14명의 사망자와 60명의 부상자가 발생했다.

경찰과 소방당국은 참사 직후 화재 원인을 규명하기 위한 합동감식을 벌였으나, 건물 붕괴 위험으로 인해 내부 진입이 어려워지면서 아직 감식을 마치지 못한 상태다. 경찰은 관계기관과 함께 철거 과정을 지켜보며 필요한 지점을 설정해 향후 개별·합동 감식을 진행할 방침이다.

이날 현장에서는 크레인 등 중장비를 동원해 화재 건물 옥상 주차장에 있던 차량을 옮기는 작업이 먼저 진행됐다. 건물 철거 작업을 마치기까지는 상당한 시간이 소요될 것으로 보인다. 경찰 관계자는 “건물을 철거하는데 45일 정도가 걸릴 것으로 예상한다”며 “철거와 동시에 단계적으로 현장 감식을 진행할 계획”이라고 말했다.

경찰은 안전공업 화재 이후 손주환 대표 등 회사 관계자 8명을 업무상과실치사상 혐의로 입건해 조사하고 있다. 대전지방고용노동청도 손 대표 등을 입건해 중대재해처벌법과 산업안전보건법 위반 혐의에 대해 조사 중이다.