“내 아이가 타는 전동 자동차 완구에서 발암물질이 나오다니…”

어린이용 전동 자동차 완구 일부 제품에서 기준치를 초과한 유해 물질이 검출됐다.

한국소비자원은 시중에 판매중인 전동 승용완구 6개 제품의 품질과 안전성을 시험 평가한 결과 중모토이플러스의 ‘AUDI R8’ 모델에서 카드뮴과 프탈레이트계 가소제가 안전기준을 초과해 검출됐다고 28일 밝혔다.

소비자원에 따르면 문제의 제품은 주행 조작버튼 커버에서 카드뮴이 국내 안전기준치(75㎎/㎏ 이하)의 약 7.5배인 567㎎/㎏ 검출됐다. 프탈레이트계 가소제도 기준치(0.1% 이하)의 약 5.9배인 0.59%가 나왔다.

카드뮴은 발암물질로 신장·간 독성 등을 유발할 수 있다. 프탈레이트계 가소제는 피부 과민반응과 생식기능 이상 등을 일으킬 수 있는 물질이다.

소비자원은 해당 업체에 판매 중지와 함께 부품 교환 또는 환불 등 시정조치를 권고했다. 업체는 이를 수용해 무상 교환을 진행할 계획이라고 회신했다.

시험평가 대상 6개 제품의 속도와 주행시간, 소음 등 성능은 제품별로 차이를 보였다. 주행 속도는 1.1~6.0㎞/h로 제품마다 달랐고 주행시간은 최저속도 기준 최대 1시간 10분∼3시간 13분까지 차이가 났다. 최저속도 기준 주행시간이 가장 긴 제품은 바니랜드 ‘람보르기니 V12비전 그란투리스모’로 3시간 13분이었다.

소음 역시 차이가 났다. 최고속도 주행 시 소음은 68~74㏈(A) 수준이었으며 대호토이즈 ‘레인지로버 이보크’, 몬스터토이즈 ‘클래식 전동푸쉬카’ 등이 68~69㏈로 상대적으로 우수했고, 바니랜드 제품은 74㏈로 보통 수준이었다.

무게는 12.9~17.3㎏ 수준으로 몬스터토이즈 제품이 가장 가벼웠다. 충전시간은 대호토이즈 제품이 4시간 32분으로 가장 짧은 반면 씨투엠뉴 제품은 12시간으로 가장 길었다. 푸쉬카 전환, 리모컨 우선제어, 긴급정지 등 기능도 제품마다 달랐다.

제품의 겉모양과 구조, 넘어짐, 제동 등 물리적 안전성은 시험 대상 전 제품이 기준에 적합했다.

소비자원 관계자는 “전동 승용완구는 무게, 크기, 충전시간, 긴급정지 등 제품마다 기능에 차이가 있는 만큼 구매시 종합적으로 고려해 선택해야 한다”며 “사용 시에는 보호자가 반드시 자녀를 보호하는 등 안전사고에 유의해야 한다”고 말했다.