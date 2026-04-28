‘만찬 총격’ 용의자 기소···SNS에선 “암살 시도는 트럼프 자작극” 음모론 확산

백악관 출입기자단 주최 만찬 총격 사건의 용의자 콜 토머스 앨런(31)이 대통령 암살 미수 혐의로 기소된 가운데 도널드 트럼프 미국 대통령이 사건을 기획했다는 음모론이 급속도로 확산하며 혼란이 가중되고 있다.

27일(현지시간) AP통신에 따르면 앨런은 워싱턴 연방법원의 기소인부 절차에 처음 출석했다. 이날 푸른색 수의를 입고 법정에 출석한 앨런은 심리 중 별도 입장을 밝히지 않았다. 대통령 암살 미수 혐의가 유죄로 인정될 경우 최고 종신형에 처해질 수 있다.

당국에 따르면 앨런은 지난 6일 워싱턴 힐튼 호텔의 객실을 예약했고 지난주 캘리포니아에서 기차를 타고 워싱턴으로 향했다. 그는 만찬 행사가 열리기 하루 전날 호텔에 체크인했다. 조슬린 발렌타인 검사는 이날 법정에서 앨런이 트럼프 대통령을 암살할 목적으로 워싱턴에 왔으며 펌프-액션 산탄총, 권총, 칼 3자루를 가지고 있었다고 밝혔다.

지난 25일 사건 발생 이후로 SNS에서는 트럼프 대통령이 지지율이 하락하고 있는 상황에서 지지층 결집을 위해 총격 사건을 기획했다는 음모론이 제기되고 있다. 특히 트럼프 대통령이 총격 사건 이후 트루스소셜에 “연회장이 있었다면 이런 일(총격 사건)은 발생하지 않았을 것”이라고 쓰면서 음모론에 불을 붙였다. 이후 트럼프 대통령이 연회장 건설 프로젝트의 정당성을 확보하기 위해 총격 사건을 꾸몄다는 주장도 빠르게 확산하고 있다.

과거 트럼프 대통령이 2024년 펜실베이니아주 버틀러에서 선거 유세를 하던 중 토머스 매슈 크룩스(20)에게 총격을 받았을 당시에도 사건을 조작했다는 음모론이 퍼지기도 했다. 청년 보수 활동가 찰리 커크 암살 사건 이후에는 “이스라엘이 커크를 살해했다”는 가짜뉴스가 SNS에서 유포됐다.

전문가들은 정치인을 향한 폭력이 급증하고 사건에 대한 정보가 파편적으로 전달되는 환경에서 음모론이 확산하는 것은 당연한 일이라고 봤다. 제프 댄시 토론토대 교수는 “총기 사건이나 관련 보도는 혼란스러운 상황을 초래하며 그 혼란이 음모론자들을 끌어들이는 요인”이라며 “음모론을 찾는 사람들은 혼란 속에서 위안이나 무질서 속에서 안정감을 느끼려고 하는 것”이라고 미 정치전문 매체 더힐에 말했다.

마가(MAGA·미국을 다시 위대하게) 등 보수 진영에서도 트럼프 대통령이 총격 사건을 자작했다는 음모론이 퍼지고 있다. 마가 대표 인사였던 마조리 테일러 그린 하원의원(조지아)은 전날 엑스에 “트럼프 행정부가 앨런의 선언문은 즉시 공개하면서 크룩스에 대해서는 여전히 공개하지 않는 이유가 궁금하다”며 수사 상황에 의문을 제기하는 취지의 글을 썼다.

전문가들은 마가 인플루언서들 사이에서도 음모론이 확산하는 것에 관해 “트럼프 대통령이 지지 기반을 잃어가고 있다는 반증”이라고 짚었다. 휘트니 필립스 오리건대 교수는 “원래 상당히 확고한 마가 지지 네트워크였을 곳에서도 반 트럼프 콘텐츠에 대한 수요가 생겨나고 있다”며 “반트럼프주의는 우익 인플루언서들에게 점점 더 중요한 브랜딩 기회가 되고 있다”고 워싱턴포스트에 말했다.

데이비스 잉글 백악관 대변인은 성명을 통해 “트럼프 대통령이 암살 시도를 조작했다고 생각하는 사람은 완전히 멍청한 사람”이라고 밝혔다. 트럼프 대통령은 이날 CBS와 인터뷰에서 “(음모론을 퍼뜨리는 사람들은) 사기꾼이라기보다는 정신이 더 이상한 사람들”이라고 음모론을 일축했다.