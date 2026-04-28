창간 80주년 경향신문

정부, 중동전쟁 직격탄 맞은 해운업계에 최대 25억 무담보 보증 지원

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

해양수산부가 중동 정세 불안으로 경영 위기를 겪고 있는 국내 해운업계를 위해 대규모 유동성 지원에 나선다.

이에 해수부와 해진공은 선사들의 자금난 해소를 위해 '무담보 신용보증' 지원에 나선다.

선사는 담보 부담 없이 단기 운영자금을 조달할 수 있으며, 업체당 최대 25억원까지 지원받을 수 있다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

정부, 중동전쟁 직격탄 맞은 해운업계에 최대 25억 무담보 보증 지원

입력 2026.04.28 15:40

  • 박상영 기자

  • 기사를 재생 중이에요

이란이 호르무즈 해협 봉쇄를 선언한 가운데 지난 3일(현지시간) 아랍에미리트 푸자이라 인근 해안에 유조선들이 정박해 있다. 로이터연합뉴스

이란이 호르무즈 해협 봉쇄를 선언한 가운데 지난 3일(현지시간) 아랍에미리트 푸자이라 인근 해안에 유조선들이 정박해 있다. 로이터연합뉴스

해양수산부가 중동 정세 불안으로 경영 위기를 겪고 있는 국내 해운업계를 위해 대규모 유동성 지원에 나선다.

해수부는 한국해양진흥공사(이하 해진공)와 함께 중동전쟁 여파로 어려움을 겪는 국내 해운사의 경영 정상화를 돕기 위한 ‘유동성 지원 패키지’를 28일부터 시행한다고 밝혔다.

현재 중동전쟁 발발 이후 호르무즈 해협 인근에는 우리 선박 26척이 사실상 고립된 상태다. 이들 선사는 보험료 할증, 유류비 상승, 선원 위험수당 인상 등 3중고를 겪고 있다. 설상가상으로 운임 상승에 따른 화주들의 선적 포기 사례까지 잇따르면서 영업 환경은 더욱 악화하고 있다.

이에 해수부와 해진공은 선사들의 자금난 해소를 위해 ‘무담보 신용보증’ 지원에 나선다. 선사는 담보 부담 없이 단기 운영자금을 조달할 수 있으며, 업체당 최대 25억원까지 지원받을 수 있다. 보증 기간은 기본 1년이내 단기 대출을 대상으로 하되, 최대 5년까지 연장할 수 있다.

긴급경영안정 자금에 대한 접근성도 개선했다. 각종 수수료 부담을 낮춰 선사들이 더 원활하게 자금을 융통할 수 있도록 했으며, 선사당 최대 30억 원을 지원한다. 만기는 1년으로, 필요하면 1회 연장할 수 있다.

금융 부담 완화 대책도 병행된다. 해수부는 모든 선사를 대상으로 만기가 도래한 기존 금융상품의 원리금 상환 기간을 연장하기로 했다. 특히 선박 담보인정비율(LTV)을 기존 60~80%에서 70~90%로 한시적으로 상향 조정한다. 이를 통해 선사들은 보유한 선박 자산을 활용해 추가적인 유동성을 확보할 수 있게 될 전망이다.

황종우 해수부 장관은 “중동전쟁으로 어려움에 빠진 우리 선사가 자금난을 겪지 않도록 정부가 전방위적으로 지원하겠다”고 했다.

영문번역(English Translation)
  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글