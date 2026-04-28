정부, 중동전쟁 직격탄 맞은 해운업계에 최대 25억 무담보 보증 지원

해양수산부가 중동 정세 불안으로 경영 위기를 겪고 있는 국내 해운업계를 위해 대규모 유동성 지원에 나선다.

해수부는 한국해양진흥공사(이하 해진공)와 함께 중동전쟁 여파로 어려움을 겪는 국내 해운사의 경영 정상화를 돕기 위한 ‘유동성 지원 패키지’를 28일부터 시행한다고 밝혔다.

현재 중동전쟁 발발 이후 호르무즈 해협 인근에는 우리 선박 26척이 사실상 고립된 상태다. 이들 선사는 보험료 할증, 유류비 상승, 선원 위험수당 인상 등 3중고를 겪고 있다. 설상가상으로 운임 상승에 따른 화주들의 선적 포기 사례까지 잇따르면서 영업 환경은 더욱 악화하고 있다.

이에 해수부와 해진공은 선사들의 자금난 해소를 위해 ‘무담보 신용보증’ 지원에 나선다. 선사는 담보 부담 없이 단기 운영자금을 조달할 수 있으며, 업체당 최대 25억원까지 지원받을 수 있다. 보증 기간은 기본 1년이내 단기 대출을 대상으로 하되, 최대 5년까지 연장할 수 있다.

긴급경영안정 자금에 대한 접근성도 개선했다. 각종 수수료 부담을 낮춰 선사들이 더 원활하게 자금을 융통할 수 있도록 했으며, 선사당 최대 30억 원을 지원한다. 만기는 1년으로, 필요하면 1회 연장할 수 있다.

금융 부담 완화 대책도 병행된다. 해수부는 모든 선사를 대상으로 만기가 도래한 기존 금융상품의 원리금 상환 기간을 연장하기로 했다. 특히 선박 담보인정비율(LTV)을 기존 60~80%에서 70~90%로 한시적으로 상향 조정한다. 이를 통해 선사들은 보유한 선박 자산을 활용해 추가적인 유동성을 확보할 수 있게 될 전망이다.

황종우 해수부 장관은 “중동전쟁으로 어려움에 빠진 우리 선사가 자금난을 겪지 않도록 정부가 전방위적으로 지원하겠다”고 했다.