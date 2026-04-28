검찰, 고 김창민 감독 상해치사 피의자 2명 구속영장 청구

검찰이 지난해 11월 장기기증으로 4명을 살리고 세상을 떠난 김창민 영화감독의 사망 사건 피의자들에 대해 구속영장을 청구했다.

의정부지검 남양주지청은 28일 30대 남성 A씨 등 2명을 상해치사 혐의로 구속영장을 청구했다고 밝혔다. 전담 수사팀이 꾸려진 지 약 3주 만이다.

A씨 등은 지난해 10월20일 오전 1시쯤 경기 구리시 내 한 식당 앞에서 소음 문제로 다투던 김 감독을 마구 때려 숨지게 한 혐의를 받는다.

경찰과 유가족 등에 따르면 김 감독은 당시 식사 도중 식당 다른 테이블에 앉아있던 손님과 소음 등 문제로 시비와 몸싸움이 일어났고, 주먹으로 가격당한 김 감독은 바닥에 쓰러졌다. 이들의 다툼과 폭행 장면은 식당 안팎 CCTV에 담겼다.

김 감독은 사건 발생 약 1시간 만에 인근 병원으로 옮겨졌고, 병원에서 치료 도중 지난해 11월7일 뇌사 판정을 받아 장기기증을 통해 4명에게 새 생명을 나누고 서울 강동성심병원에서 숨졌다.

검찰은 앞서 사건 현장에 김 감독과 함께 있던 발달장애 아들을 참고인 신분으로 불러 조사한 데 이어 지난 15일 피의자들의 자택을 압수수색하고 24일 10시간가량 소환 조사했다.

피의자들에 대한 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)은 다음 달 4일 오전 10시30분 의정부지법 남양주지원에서 열릴 예정이다.

1985년 서울에서 태어난 김 감독은 2013년 영화 <용의자> 소품 담당을 시작으로 <대장 김창수‘(2017)>, <마약왕(2018)> 등에서 작화팀으로 일했다. 이후 2016년 <그 누구의 딸>, 2019년 <구의역 3번 출구>를 연출했다. <그 누구의 딸>은 성범죄자를 아버지로 둔 딸이 주위의 시선을 피해 이사를 한다’는 내용으로, 고인은 2016년 경찰 인권영화제에서 이 작품으로 감독상을 받았다. <구의역 3번 출구>는 조정 기간 6개월이 지난 뒤 구의역 3번 출구에서 만난 부부가 법원에서 합의 이혼한 뒤 하룻밤을 함께 보내는 모습을 담은 단편 영화다.