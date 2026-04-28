농촌 인구 절반이 노인···고령층 비중 51.3% ‘역대 최고’

농가 인구 중 노인 비율이 51.3%를 기록하며 처음으로 절반을 넘어섰다.

국가데이터처가 28일 발표한 ‘2025년 농림어업총조사 결과(잠정)’에서 전체 농가 인구(농업 종사자와 가구원) 250만7000명 중 만 65세 이상 노인 비중은 51.3%였다. 이는 직전 조사인 2020년(42.3%)보다 9%포인트 급등한 수치로, 국가데이터처(옛 통계청)가 2000년 관련 조사를 시작한 이후 최고치다.

농촌 고령층 상승세는 가파르다. 2000년 21.7%로 초고령사회에 진입한 농가는 2005년 29.1%, 2010년 31.8%, 2015년 38.4%, 2020년 42.3%로 꾸준히 상승해 왔다. 특히 지난 5년간의 상승 폭(9.0%포인트)은 직전 5년(3.9%포인트)의 두 배를 웃돈다.

어가(48.2%)는 12.2%포인트, 임가(47.9%) 역시 10.2%포인트 오르며 50%에 육박하는 고령화율을 보였다.

농림어가 전체 고령 인구 비중(51%)은 한국 전체 인구의 노인 비중(20.3%)보다 30.7%포인트나 높다.

데이터처 관계자는 “청년층의 이탈이 지속하는 가운데 은퇴 후 귀농·귀촌 인구가 유입되면서 고령화 현상이 더욱 심화됐다”고 설명했다.

농림어가 인구는 늘어난 것으로 집계됐다. 지난해 전국 농림어가 인구는 257만6000명으로, 2020년(238만4000명)보다 19만2000명(8.1%) 늘었다. 이에 따라 전체 인구 대비 농림어가 비중도 4.7%에서 5.0%로 소폭 상승했다.

다만 데이터처 관계자는 “이전 조사보다 훨씬 폭넓은 행정 자료를 확보해 조사 대상을 보완함에 따라 통계상 농림어가 인구가 늘어난 측면이 있다”고 말했다.

가구 형태는 2인 가구(53.8%)가 절반 이상을 차지했으며, 1인 가구 비중도 20.0%에서 27.2%로 늘어났다. 농어촌 내 독거노인 증가, 1인 귀농·귀촌 증가 등 사회적 변화가 반영된 것으로 해석된다.

농림어가의 거주지 도시화 현상도 두드러졌다. 도시화 정도가 높은 동 단위 지역 비중은 32.4%로, 읍·면이 압도적이었던 2020년(27.5%)보다 4.9%포인트 올랐다.