경찰, 김관영·이원택 ‘선거법 위반 의혹’ 수사 속도

후보 등록 전 소환 조사 조율 중···경찰 “정치적 고려 없는 엄정 수사” 강조

6·3 지방선거를 앞두고 전북지사 선거 구도가 주요 정치인들의 사법 리스크로 출렁이고 있다. 경찰은 더불어민주당 전북지사 후보로 선출된 이원택 의원(군산·김제·부안을)의 ‘제3자 식사비 대납 의혹’과 당에서 제명된 김관영 전북지사의 ‘대리기사비 지급 의혹’에 대해 각각 수사를 진행 중이다. 경찰은 공식 후보 등록 기간(5월 14~15일) 이전에 관련 수사를 마무리한다는 방침이다.

28일 전북경찰청 반부패경제범죄수사대에 따르면 경찰은 공직선거법 위반 혐의로 고발된 김 지사와 이 의원 측과 소환 일정을 조율하고 있다.

이 의원 측 관계자는 “경찰이 이번 주 출석을 요구했지만 국회 일정과 겹쳐 5월 첫째 주로 일정을 조율하고 있다”고 밝혔다. 반면 김 지사 측은 경찰 소환 시점을 선거 이후로 미루는 방안을 검토 중이다. 김 지사 측 관계자는 “식당 폐쇄회로(CC)TV 영상 등 주요 증거가 확보됐고 압수수색과 참고인 조사도 상당 부분 마무리된 상황에서 선거 전 소환은 정치적 해석을 낳을 수 있다”며 “한쪽만 먼저 소환될 경우 경찰의 중립성 논란도 불가피하다”고 말했다.

경찰이 들여다보고 있는 두 사건은 지난해 11월 말 연이틀 열린 모임에서 비롯됐다. 이 의원은 지난해 11월 29일 정읍의 한 식당에서 열린 당원 등 20여 명 규모의 모임에 참석했다. 당시 전체 식사비 72만7000원을 이 의원을 돕던 김슬지 전북도의회 의원이 자신의 법인카드와 사비로 대신 결제한 것으로 알려졌다. 경찰은 이와 관련해 지난 15일 이 의원 지역구 사무소와 김 도의원 사무실 등을 압수수색했다.

김 지사는 다음 날인 11월 30일 전주의 한 식당에서 열린 당원 모임에서 참석자와 식당 관계자 등 18명에게 대리운전비 명목으로 2만~10만원씩 총 108만원을 건넨 혐의를 받는다. 이에 대해서도 경찰은 지난 6일 도지사 집무실 등을 압수수색을 벌인 바 있다.

김 지사는 이 사건과 별개로 ‘내란 방조 의혹’으로 고발돼 오는 30일 종합특검 출석을 앞두고 있다. 무소속 출마를 고심 중인 김 지사는 전날 간담회에서 “당이 (이 의원의 의혹에 대해) 재감찰 없이 덮으면서 절차적 공정성에 대한 도민 의구심이 크다”며 “늦어도 다음 주까지 무소속 출마 여부를 밝힐 것”이라고 말했다.

경찰은 원칙에 따른 신속한 수사를 강조하고 있다. 이재영 전북경찰청장은 간담회에서 “어떠한 정치적 고려 없이 엄중하고 신속히 처리하겠다”고 밝혔다. 5월 초 예정된 수사부서 간부급 인사에 대해서도 “기존에 사건을 다뤄온 수사2계장이 이어서 사건을 맡기 때문에 차질은 없을 것”이라고 설명했다.

한편 수사를 총괄해 온 김근필 반부패경제범죄수사대장이 이 의원과 고교 선후배 관계로 알려진 가운데 이번 간부 인사에서 교체될 예정이다.

경찰 수사와 별개로 전북선거관리위원회의 고발 조치도 잇따랐다. 전북선관위는 지난 21일 김 지사와, 식당 CCTV 영상 삭제 등을 시도한 의혹을 받는 전 전북도 정무수석 A씨와 식당 주인 B씨 등 4명을 선거법 위반 혐의로 검찰에 고발했다. 그러나 검찰은 “경찰이 수사 중인 사건과 동일하다”는 이유로 최근 해당 사건을 다시 전북경찰청으로 이송했다. 선관위 측은 이에 대해 “중대 선거범죄는 검찰 고발이 원칙이며, 적법한 결재를 거친 조치”라고 밝혔다.