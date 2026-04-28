오늘의 부고-한원동 전 경향신문 교열부장 별세 외

■한원동 전 경향신문 교열부장 별세, 경아씨 부친상, 박찬형씨 장인상=28일 용인세브란스병원. 발인 30일 (031)678-7600
■박은태 전 국회의원 별세, 원형·유현·미형·노훈씨 부친상=27일 서울성모병원. 발인 30일 (02)2258-5940
■홍창흠 전 대동향교초 교사 별세. 양숙·숙·혜숙씨·요왕 인천선학중 교사·성하씨(자영업)·정숙씨·성철 비즈한국 편집장 부친상=28일 가천대길병원. 발인 30일 (032)460-3444
■장병두씨 별세, 태용 서울시의회 의원 부친상=28일 서울아산병원. 발인 30일 (02)3010-2000
■손성수씨 별세, 동영 서울경제신문 및 서울경제TV 대표이사 사장·동완씨·동주 서하로컬푸드 대표 부친상, 박은주 조선일보 멤버십콘텐츠 총괄에디터 시부상=27일 삼성서울병원. 발인 30일 (02)3410-6917
■이부자씨 별세, 안윤모·영민씨·성모 탐사저널 대표·영숙씨 모친상=28일 마산의료원. 발인 30일 (055)249-1700
■김백수씨 별세, 진철 동해지방해양경찰청 청문감사담당관 부친상=27일 삼척의료원. 발인 29일 (055)570-7450
■김희주씨 별세, 경효 가정평화협회 세계부회장 부친상=27일 강동성심병원. 발인 29일 (02)470-1692