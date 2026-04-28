여자친구 아들 딱밤 때리고 꼬집고···폭행·방임한 남자친구 구속

유치원 교사 신고로 수사 착수 친모 진술 확보 후 구속영장 발부

연인의 아들인 장애 아동을 폭행하고 방임한 혐의를 받는 30대가 구속됐다.

충남경찰청은 장애인복지법(폭행)과 아동복지법(방임) 위반 혐의로 A씨를 구속했다고 28일 밝혔다.

A씨는 지난해 7~9월 충남 서천의 주거지 등에서 여자친구의 아들로 중증 자폐를 가진 B군(6)을 폭행하고 방임한 혐의를 받는다.

수사는 지난해 9월 B군이 다니던 유치원 교사의 신고로 시작됐다. 다만 B군이 자폐로 인해 의사 표현이 어려워 초기 조사에 난항을 겪었다.

당시 B군의 몸에서는 멍 자국과 두피 출혈, 갈비뼈 골절 등 학대가 의심되는 정황이 발견됐지만, A씨와 친모 C씨는 “교통사고 때문”이거나 “넘어져 다친 것”이라며 혐의를 부인했다.

경찰은 당시 병원 치료를 제대로 받게 하지 않은 점 등을 근거로 방임 혐의만 적용해 지난해 11월 A씨와 C씨를 불구속 송치했다.

이후 B군을 임시 보호했던 유치원 교사의 추가 수사 요청과 검찰의 보완 수사 지시가 이어졌고 경찰은 재조사 과정에서 친모 C씨로부터 “A씨가 아이를 때리는 것을 봤다” “딱밤을 때리고 꼬집었다”는 취지의 진술을 확보했다.

이를 토대로 경찰은 A씨에 대한 구속영장을 신청했고 법원은 도주 우려 등을 이유로 전날 영장을 발부했다. A씨는 현재까지 혐의를 부인하고 있는 것으로 전해졌다.

B군은 지난해 10월 초부터 지역 아동복지센터에서 보호를 받고 있다.

경찰은 조만간 A씨를 구속 상태로 송치하고 친모 C씨도 같은 혐의로 불구속 송치할 방침이다.