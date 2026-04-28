한국 AI 산·학·연 ‘국가대표’ 한 자리 모였다···‘K-AI 파트너십’ 출범

민간 ‘인공지능(AI) 국가대표’ 기업·기관 150여곳이 한자리에 모여 산·학·연 협의체를 결성했다. 이들은 AI 인프라 구축과 신시장 발굴 등을 위한 협력 체계를 마련키로 했다.

과학기술정보통신부와 한국인공지능소프트웨어산업협회(KOSA)가 28일 서울 드래곤시티호텔에서 AI 대표 민간연합체인 ‘K-AI 파트너십’ 출범식을 개최했다.

K-AI 파트너십에는 AI 개발·공급 기업뿐 아니라 제조·금융 등 수요 기업을 포함한 150여개 기업·기관이 참여했다. 파트너십은 AI 시대 새로운 사업 기회를 발굴하고, 글로벌 신시장을 창출하기 위한 협업 플랫폼 역할을 한다. 민간 중심의 AI 협력 생태계 기반을 확대하겠다는 취지다.

파트너십은 AI 생태계 경쟁력 강화, 인공지능 전환(AX) 확산, AI 풀스택 수출 등 3개 분과로 운영된다. 의장은 네이버클라우드와 KOSA가 맡는다. AI 생태계 분과는 김재원 앨리스그룹 대표가 분과장을 맡는다. 해당 분과는 AI 스타트업과 대형 ICT기업이 참여해 선도기업을 지원하고 스타트업 혁신 역량을 결합하기 위한 프로그램을 운영한다.

AX 확산 분과는 김동환 포티투마루 대표가 분과장을 맡는다. 제조·물류 등 산업별 AX 도입 수요를 선제적으로 발굴하고, 산업현장에 맞춘 시연 등을 지원한다. AI 풀스택 수출 분과는 이주완 메가존클라우드 의장이 분과장을 맡고, AI 반도체 기업 등이 참여한다. 즉시 수출 가능한 라인업을 구축하고, 대기업-스타트업-도메인 기업 간 역할 분담 표준안을 마련한다.

파트너십은 법률·금융·글로벌·표준·윤리 등 분야별 전문가로 구성된 자문단을 운영할 방침이다.

김경만 과기정통부 인공지능정책실장은 “K-AI 파트너십은 우리가 마주한 글로벌 AI 패권 경쟁 속에서 대한민국 위상을 높일 AI 국가대표팀이 될 것”이라며 “AI 인프라 구축, 기술과 모델, 인재에 대한 투자, AX확산 등 지원에 더욱 박차를 가하겠다”고 밝혔다.