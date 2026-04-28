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차량 5부제, 민간엔 의무도입 안한다…서울 지하철·버스 늘리기로

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본문 요약

정부가 중동발 고유가 대책 일환으로 서울 지하철 2·7호선, 버스 196개 노선 등 대중교통 운행을 늘리고, 평소보다 빠르거나 늦은 시차 출퇴근시 교통비 환급률을 높이기로 했다.

정부는 우선 혼잡도가 높은 구간부터 버스와 지하철 운행을 늘린다.

서울 버스는 2312번, 361번 등 혼잡도가 높은 196개 노선에서 운행 횟수를 하루 4회 늘렸다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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차량 5부제, 민간엔 의무도입 안한다…서울 지하철·버스 늘리기로

입력 2026.04.28 16:12

수정 2026.04.28 16:24

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지난 1월14일 서울 동작구 사당역 인근 버스정류장에서 경기도에서 버스를 타고 지하철로 환승하려는 시민들이 횡단보도에 서있다. 권도현 기자

지난 1월14일 서울 동작구 사당역 인근 버스정류장에서 경기도에서 버스를 타고 지하철로 환승하려는 시민들이 횡단보도에 서있다. 권도현 기자

정부가 중동발 고유가 대책 일환으로 서울 지하철 2·7호선, 버스 196개 노선 등 대중교통 운행을 늘리고, 평소보다 빠르거나 늦은 시차 출퇴근시 교통비 환급률을 높이기로 했다. 차량 5부제 등은 민간에선 의무 적용하지 않기로 했다.

국토교통부는 28일 정부세종청사에서 대중교통 이용을 적극 권장하는 ‘출퇴근 대중교통 혼잡 완화 종합대책’을 발표했다.

국토부에 따르면 지난 2일 석유 자원 안보 위기 경보가 ‘경계’ 단계(4단계 중 3단계)로 접어들면서 차량 2부제 등 실시 영향으로 이달 대중교통 출퇴근 통행량이 전년보다 약 4.1% 늘었다. 서울 지하철에서 혼잡도가 150%를 넘는 구간도 지난달 초에는 11개였다가 이달 초에는 30개로 약 3배 증가했다.

정부는 우선 혼잡도가 높은 구간부터 버스와 지하철 운행을 늘린다.

서울 버스는 2312번(상암동~길동), 361번(흑석동~대방역) 등 혼잡도가 높은 196개 노선에서 운행 횟수를 하루 4회 늘렸다. 수원·양주 등 일부 광역버스 노선 운행 횟수도 각 지방자치단체와 협의 중이다.

서울 지하철 2호선 사당~방배, 7호선 철산~가산디지털단지 등의 전동차 운행 횟수도 18회 늘렸다. 동인천~용산을 오가는 경인선은 조만간 대방·신길·개봉·동암·제물포 등 5개역을 급행열차 정차역으로 추가 지정한다.

지난 8일 서울 지하철 충무로역에서 열차를 이용하는 시민들. 연합뉴스

지난 8일 서울 지하철 충무로역에서 열차를 이용하는 시민들. 연합뉴스

대중교통에 몰리는 시간을 분산하기 위한 노력도 병행된다.

정부는 공공부문에 시차출퇴근제 최소 30% 적용을 권고하고, 석유 경보가 ‘심각’단계로 격상되면 비율을 최소 50%로 확대한다. 민간부문엔 일단 시차출퇴근 참여를 요청하면서, ‘심각’ 단계로 들어서면 시차출퇴근 실시 기업에 대한 장려금 지원을 추진한다. 현재 중소·중견기업 육아기 근로자 대상 1년 최대 720만원 지급하는 시차출퇴근 장려금을 한시적으로 확대하는 것이다.

시차출퇴근 시 ‘K-패스 모두의카드’ 환급 비율을 30%로 늘리는 방안은 지난 1일부터 이미 시행 중이다. 일반 카드 이용자의 경우 오전 5시30분~6시30분·9~10시, 오후 4~5시·7~8시에 대중교통을 이용하면 환급 비율이 20%에서 50%로 늘어났다. 이는 오는 9월30일까지 한시 적용된다.

관심을 끌었던 차량 5부제는 민간에 적용하지 않기로 했다. 앞서 정부는 지난달 말 ‘주의’ 단계에서 공공기관 차량 5부제를 실시, 이달 초 ‘경계’ 격상 직후 2부제(홀짝제)로 강화한 바 있다.

정부 관계자는 “경제에 미칠 영향이 있기 때문에 차량 부제 민간 의무화는 고려하고 있지 않다”고 말했다.

영문번역(English Translation)
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