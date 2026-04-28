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본문 요약

6·3 지방선거를 앞두고 오송참사유가족·생존자협의회와 시민대책위원회가 궁평2지하차도 참사 추모와 재발 방지를 위한 조례 제정을 지역 정치권에 요구했다.

청주 오송참사 유가족·생존자 협의회와 시민대책위원회는 28일 충북도청에서 기자회견을 하고 "오송참사 추모 공간 및 조형물 설치와 생명안전기본조례 제정을 선거 공약으로 채택해달라"고 요구했다.

이들은 "지난해 충북도는 유가족과 협의해 연못정원에 추모 조형물을 설치하기로 했으나 추경예산 삭감으로 사업이 중단됐다"며 "기존 협의 절차를 존중해 올해 안으로 추모 조형물을 설치해 달라"고 밝혔다.

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오송 참사 유가족, ‘추모 공간·안전 조례’ 지방선거 공약화 요구

입력 2026.04.28 16:13

  • 이삭 기자

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오송참사 유가족·생존자 협의회와 시민대책위가 28일 충북도청에서 기자회견을 하고 궁평2지하차도 참사 추모와 재발 방지를 위한 조례 제정을 요구하고 있다. 연합뉴스.

오송참사 유가족·생존자 협의회와 시민대책위가 28일 충북도청에서 기자회견을 하고 궁평2지하차도 참사 추모와 재발 방지를 위한 조례 제정을 요구하고 있다. 연합뉴스.

6·3 지방선거를 앞두고 오송참사유가족·생존자협의회와 시민대책위원회가 궁평2지하차도 참사 추모와 재발 방지를 위한 조례 제정을 지역 정치권에 요구했다.

청주 오송참사 유가족·생존자 협의회와 시민대책위원회는 28일 충북도청에서 기자회견을 하고 “오송참사 추모 공간 및 조형물 설치와 생명안전기본조례 제정을 선거 공약으로 채택해달라”고 요구했다.

이들은 “지난해 충북도는 유가족과 협의해 연못정원에 추모 조형물을 설치하기로 했으나 추경예산 삭감으로 사업이 중단됐다”며 “기존 협의 절차를 존중해 올해 안으로 추모 조형물을 설치해 달라”고 밝혔다.

이들은 또 충북도 소유 청사 내 ‘추모 공간’을 설치하고, ‘충북도 생명안전 기본 조례’를 제정해 달라고 요구했다.

이들은 “추모공간은 발생 이유, 참사 이후의 변화 등을 담은 공간적 백서이자 생명안전의식 향상을 위한 기억과 다짐을 위한 교훈의 공간이 될 수 있다”며 “재난 예방과 더불어 참사 발생 이후 피해자 권리 보호 및 재발 방지 대책 마련에 필요한 종합대책을 담은 조례가 필요하다”고 제안했다.

앞서 충북도는 지난해 오송 참사 추모비를 도청 내 연못정원에 세우기로 하고 관련 예산 5000만 원을 편성해 도의회에 제출했지만 전액 삭감됐다.

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