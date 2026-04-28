‘조국 저격수’ 김용남 “먼저 공격 안 해” 혁신당 “민주당 우군 맞냐”···재보선 핫플 ‘평택을 신경전’

민주당·혁신당, 단일화엔 ‘선긋기’ 다음달 중순 이후 급물살 가능성

6·3 국회의원 재보궐선거 최대 격전지로 떠오른 경기 평택을 대진표가 확정되면서 28일 여야 후보들 간 신경전도 본격화됐다. 더불어민주당 후보로 확정된 김용남 전 의원은 경쟁자인 조국 조국혁신당 대표를 향해 “먼저 공격하지 않으면 공격하지 않겠다”면서도 조 대표의 과거 사모펀드 투자 의혹을 재차 언급했다. 혁신당은 김 전 의원의 과거 세월호 참사 발언을 소환해 비판했다. 보수세가 적잖은 평택을에서 보수 후보를 상대로 승리하기 위해서는 범여권 후보 간 단일화가 필요하다는 분석이 나오는 만큼 향후 양당 간 단일화 협상이 어떻게 전개될지 주목된다.

김 전 의원은 이날 YTN 라디오 <장성철의 뉴스명당> 인터뷰에서 “평택에 법무법인 사무실이 있고 지금도 운영되고 있어서 평택하고 인연이 있다”며 “민주당의 이념적 지평을 넓히는데 제 역할이 있다”고 말했다.

김 전 의원은 과거 조 대표를 비판한 것을 두고“그때 확실히 문제가 있다고 생각해서 지적했던 것”이라며 “제가 지적했던 이른바 조국 사모펀드는 이야기하면 할수록 조 후보에게 불리해질 수밖에 없다”고 말했다.

김 전 의원은 조 대표, 진보당 후보인 김재연 상임대표와의 범여권 단일화 논의를 두고는 “너무 이른 단계”라면서도 여지를 남겼다. 그는 “반드시 막아야 할 것은 아직도 내란에 진심 어린 반성을 안 하는 정당이 있고 그 옆에 맨날 부정선거 말씀하시는 후보도 나와있다”며 “여기는 철저히 막아야 한다. 당선되는 일이 없어야겠죠”라고 말했다. 국민의힘 후보인 유의동 전 의원과 자유와혁신 후보인 황교안 전 국무총리를 겨냥한 것으로 풀이된다.

김 전 의원은 “저와 조국 후보가 선의의 경쟁을 하는 게 바람직하다”며 “저쪽(조 대표)에서 먼저 공격하지 않으면 저는 공격 안 한다”고 말했다. 그는 “(민주당과 혁신당이) 범여권 정책 공조나 각종 표결에서 많은 부분을 같이 해 왔다”며 “지금까지 이어온 이런 공조를 깨는 계기가 되면 안 된다”고 말했다.

조 대표는 이날 경기 평택에서 기자들과 만나 “정정당당하게 경쟁하고 승리할 생각”이라고 말했다. 조 대표는 김 전 의원의 ‘공격하지 않으면 공격하지 않겠다’는 발언에 대해서는 “흑색선전이나 허위 비방하는 것은 옳지 않다”며 “당연히 저는 하지 않을 것”이라고 말했다.

민주당 의원의 의원직 상실로 치러지게 된 평택을 재선거에 무공천해야 한다고 주장해 온 혁신당에서는 민주당이 전직 검사이자 보수정당 출신 김 전 의원을 전략공천하자 불쾌해하는 분위기가 읽힌다.

강경숙 혁신당 의원은 이날 페이스북에 김 전 의원에 대해 “정치적 노선의 급격한 변화, 상대방에 대한 원색적 비난, 자신의 발언을 스스로 부정하는 행태를 보여왔다”며 “2015년 세월호 특조위를 향해서도 ‘세금 낭비’라는 비수를 꽂았다”고 비판했다. 김 전 의원은 2014년 세월호 참사 후 국회에서 처리된 세월호 특별법에 반대표를 던진 바 있다.

민주당과 혁신당은 일단 공식적으로는 후보 단일화에 대해 선을 그었다. 민주당에서는 평택을 선거가 다자구도로 치러지면서 범여권뿐 아니라 범보수 표 역시 나뉜 만큼, 단일화하지 않고도 승부를 겨뤄볼 만하다는 의견도 나온다. 조승래 민주당 사무총장은 이날 SBS 라디오 <김태현의 정치쇼> 인터뷰에서 “단일화는 검토는 하고 있지 않다”고 말했다. 조 대표도 “지금은 그런 거 신경 쓸 때가 아니다”라며 “인위적 단일화는 국민이 원하지 않는 것”이라고 말했다.

범여권 단일화 필요성에 대한 이야기는 평택을 지역 여론을 가늠할 수 있는 다음달 중순쯤 본격화할 것으로 보인다. 선거관리위원회 후보 등록 시기인 다음달 14일 전후, 공식 선거운동 시작일인 21일 등 선거 일정에 맞춰 단일화 논의가 진행될 가능성이 있다.