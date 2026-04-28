‘열사 정신 계승’ CU 본사 앞에서 집회 이어가는 노동자들 [현장 화보]

민주노총 관계자들이 28일 서울 강남구 BGF리테일 본사 앞에서 결의대회를 열고 CU의 책임 있는 원청교섭 참여를 요구했다.

경남 진주시 CU 물류센터 인근에서 파업 농성 중 차에 치여 사망한 화물노동자의 분향소가 전날 이곳에 설치됐다. 노조는 사측과 정부의 책임을 주장하며 대규모 집회를 이어갈 계획이라고 밝혔다. 오는 5월1일 노동절에 예고된 집회도 이곳에서 진행된다.