잇단 전쟁에 병력난 심화한 이스라엘···‘하레디 징병 면제’ 논란 재점화

잇단 전쟁으로 병력 부족이 심화하면서 이스라엘에서 초정통파 유대교도 ‘하레디’의 징병 문제가 다시 정국 핵심 쟁점으로 떠올랐다. 초정통파 유대교 정당이 참여한 베냐민 네타냐후 총리의 연립정부 유지 여부는 물론 차기 총선 구도까지 좌우할 변수로 꼽힌다.

27일(현지시간) 타임스오브이스라엘 등에 따르면 이스라엘방위군(IDF)은 2023년 10월 가자지구 전쟁과 레바논 교전에 이어, 지난 2월 이란과의 전쟁까지 겹치면서 병력난이 가중되고 있다.

에얄 자미르 IDF 참모총장은 이날 “향후 몇 년 동안 IDF의 임무 부담이 증가할 것으로 예상되는 만큼 이스라엘이 직면한 가장 시급한 과제는 복무 및 전투 병력을 늘리는 것”이라며 “우리는 병력 충원을 강력히 주장할 것”이라고 밝혔다.

지난달 에피 데프린 IDF 대변인은 육군에서 약 1만5000명의 인력이 부족하며 이 가운데 7000~8000명이 전투 병력이라고 밝혔다. 자미르 참모총장도 최근 군이 인력 부족으로 “내부 붕괴” 위험에 직면할 수 있다고 경고했다.

병력 부족이 가시화되면서 하레디 징병 문제가 다시 수면 위로 떠 올랐다. 약 140만명 규모로 전체 인구의 약 14%를 차지하는 하레디 공동체는 1948년 건국 이후 종교 교육을 이유로 징병 대상에서 사실상 제외됐다. 이들은 예시바로 불리는 종교 교육기관에서 공부하며 군 복무가 자신들의 삶의 방식을 훼손한다고 주장해 왔다.

2017년 이스라엘 대법원은 하레디의 집단 징병 면제 조항이 위헌이라고 결정했고, 2024년에는 하레디 남성에 대한 징집을 명령했다. 하지만 입영 대상자 약 7만9000명 가운데 실제 입대한 인원은 2100명에 그쳤다. 현재 18~24세 하레디 남성 약 8만명이 복무 대상이지만 대부분 입대하지 않은 것으로 추산된다.

정치권에서도 이를 둘러싼 충돌이 커지고 있다. 네타냐후 총리 연정에 참여한 초정통파 정당들은 군 복무 관련 법안에 하레디의 징병 면제 조항을 포함하려 하고 있다. 해당 법안에는 의무 복무 기간과 예비군 복무 기간을 연장하는 내용도 담겨 있어 형평성 논란이 제기됐다. 야당은 네타냐후 총리가 연정 유지를 위해 종교 정당의 불평등한 요구를 수용하려 한다고 비판했다.

징병 문제는 오는 10월 총선의 핵심 쟁점으로도 부상했다. 전날 군 복무를 회피한 하레디 남성에 대해 형사 절차 진행을 명령한 법원 결정과 관련해 야권 지도자인 야이르 라피드 전 이스라엘 총리는 “징병 기피는 즉각 중단돼야 한다”며 판결을 환영했다. 반면 초정통파 정당 지도부는 하레디 징병 면제 법안의 즉각 통과를 요구했다.