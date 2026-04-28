브로드웨이 화제작 ‘헬스키친’…주연에 손승연·김수하·박지원

오는 7월 막을 올리는 뮤지컬 <헬스키친>의 출연진을 공개됐다.

28일 제작사 에스앤코는 <헬스키친>의 주인공 ‘앨리’ 역에 손승연과 김수하, 박지원이 출연한다고 밝혔다.

뮤지컬 <헬스키친>은 싱어송라이터 앨리샤 키스의 삶과 음악에서 영감을 받아 제작된 브로드웨이 작품으로, 2024년 개막 이후 토니어워즈 13개 부문 노미네이트, 2025년 그래미 어워드 ‘베스트 뮤지컬 시어터 앨범상’을 수상하며 주목받았다.

이번 한국 공연은 브로드웨이 개막 이후 약 2년 만에 선보이는 전 세계 최초 라이선스 공연이다. 특히 작품의 작곡·작사가이자 프로듀서인 앨리샤 키스가 캐스팅과 보컬 디렉팅에 참여해 완성도를 높였다.

하나뿐인 딸인 앨리를 지키기 위해 고군분투하는 싱글맘 ‘저지’ 역에는 박혜나·최현선이, 앨리의 음악적 잠재력을 일깨워 주는 멘토이자 스승인 ‘미스 라이자 제인’ 역에는 정영주·김영주가 캐스팅됐다.

앨리의 아빠 ‘데이비스’ 역에는 케이윌·테이, 자신만의 꿈을 지닌 ‘넉’ 역에는 박광선·한승윤이 이름을 올렸다.

작품에서 춤은 캐릭터의 감정 상태를 표현하는 중요한 축으로 작용한다. 이에 걸맞게 전문 댄서들이 참여해 무대 위 표현력을 한층 확장해 나간다.

앙상블에는 정영아·김연진·방보용·이미쉘·이하은·송창근·이동근이, 댄스 앙상블에는 세븐틴의 ‘마에스트로’(MAESTRO)·이찬혁 ‘멸종위기사랑’ 안무에 참여한 김병훈·최영재 등 8명이 합류했다.

<헬스키친>은 7월 24일부터 11월 8일까지 GS아트센터에서 공연된다.