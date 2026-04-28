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‘평화의 소녀상’ 둘러싼 바리케이드, 6년 만에 철거 전망

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본문 요약

일본군 '위안부' 피해자를 상징하는 '평화의 소녀상'을 둘러싼 경찰 바리케이드가 약 6년 만에 철거될 것으로 전망된다.

경찰의 바리케이드 철거 검토는 소녀상을 소유한 정의기억연대가 전면 철거를 요청하면서 이뤄지게 됐다.

바리케이드는 일본군 '위안부' 피해자 모욕 단체의 집회로 인한 소녀상 훼손 우려가 제기되면서 정의연의 요청으로 설치됐다.

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‘평화의 소녀상’ 둘러싼 바리케이드, 6년 만에 철거 전망

입력 2026.04.28 20:27

  • 최서은 기자

  • 기사를 재생 중이에요

1일 서울 종로구 옛 주한 일본대사관 앞에서 열린 제1746차 일본군 성노예제 문제해결을 위한 정기 수요시위가 끝나고 난 뒤 경찰 관계자들이 임시 철거했던 바리케이드를 다시 설치하고 있다. 정효진 기자

1일 서울 종로구 옛 주한 일본대사관 앞에서 열린 제1746차 일본군 성노예제 문제해결을 위한 정기 수요시위가 끝나고 난 뒤 경찰 관계자들이 임시 철거했던 바리케이드를 다시 설치하고 있다. 정효진 기자

일본군 ‘위안부’ 피해자를 상징하는 ‘평화의 소녀상’을 둘러싼 경찰 바리케이드가 약 6년 만에 철거될 것으로 전망된다.

28일 서울 종로경찰서에 따르면 경찰은 다음달 6일 종로구 옛 주한 일본대사관 앞에 있는 소녀상 주변 바리케이드를 전면 철거하는 방안을 검토 중이다. 다음달 6일은 ‘제1751차 일본군 성노예제 문제해결을 위한 정기 수요시위’가 열리는 날이다. 바리케이드가 철거되면 2020년 6월 설치 이후 5년 11개월 만이다.

경찰의 바리케이드 철거 검토는 소녀상을 소유한 정의기억연대(정의연)가 전면 철거를 요청하면서 이뤄지게 됐다. 바리케이드는 일본군 ‘위안부’ 피해자 모욕 단체의 집회로 인한 소녀상 훼손 우려가 제기되면서 정의연의 요청으로 설치됐다.

지난달 일본군 ‘위안부’ 피해자 모욕 시위를 주도하던 김병헌 위안부법폐지국민행동 대표가 사자명예훼손 등 혐의로 구속되자, 경찰은 지난 1일부터 수요시위 때마다 임시로 바이케이드를 철거해왔다.

바리케이드가 철거되면 정의연은 다음달 6일 수요시위에서 철거를 기념하는 행사를 진행할 예정이다. 소녀상을 제작·설치한 김서경 작가도 참석할 계획이다.

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