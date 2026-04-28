베선트 미 재무장관 “이란 항공사와 거래하는 기업, 2차 제재 대상”

‘최근 재개’ 국제선 운항 무력화 뜻 대중국 견제 성격도…중 “중단을”

스콧 베선트 미국 재무장관(사진)이 27일(현지시간) 최근 국제선 운항을 재개한 이란 항공사와 거래하는 기업은 미국의 ‘2차 제재’ 대상이 될 것이라고 경고했다.



베선트 장관은 엑스에 “제재 대상인 이란 항공사와 거래하는 것은 미국의 제재에 노출될 위험을 수반한다”며 “각국 정부는 자국 관할권 내 기업들이 해당 항공기에 연료, 기내식, 착륙료 또는 정비 등 서비스를 제공하지 않도록 필요한 모든 조치를 취해야 한다”고 밝혔다. 그는 “‘경제적 분노’ 작전에 따라 미 재무부는 이란에 최대한의 압력을 가할 것이며, 이란 기업과의 거래를 조장하거나 직접 수행하는 제3자에 대해서는 주저 없이 조치를 취할 것”이라고 했다.



이란은 지난 25일 일부 상업 항공편 운항을 재개했다. 지난 2월 말 미국·이스라엘과 전쟁 개시 이후 56일 만이다. 이란 국영방송에 따르면 테헤란과 튀르키예 이스탄불·오만 무스카트·사우디아라비아 메디나 노선이 다시 열렸다. 카타르와 이라크행 노선 재개도 예정돼 있다.



미국의 발표는 2차 제재를 통해 이란의 국제선 항공 운항 재개를 무력화하겠다는 의미로 해석된다. 도널드 트럼프 정부는 휴전 연장을 선언하고 군사 공격은 보류하는 대신 경제적 압박을 끌어올리고 있다. 미 해군이 호르무즈 해협 역봉쇄를 지속하는 가운데 미 재무부는 지난 21일 기존 대이란 제재 대상을 확대해 이란과의 무역에 동원되는 선박이나 송금 등에 관여한 개인·단체를 제재하겠다고 밝혔다.



미 재무부 해외자산통제국(OFAC)은 수십억달러 상당의 이란산 원유를 구매한 혐의로 중국 정유사 헝리석유화학에 제재를 가했다. 이란산 원유를 운송한다고 주장하는 유조선을 소유한 19개 해운사도 제재 대상에 포함했다. 원유 거래 분석 플랫폼 케이플러에 따르면 중국은 이란산 원유의 80%를 구매하고 있어, 이번 조치는 대중국 견제 성격도 있다.



린젠 중국 외교부 대변인은 “미국 측이 제재 남발과 긴 팔을 뻗는 잘못된 행위를 중단할 것을 촉구한다”며 “중국은 자국 기업의 합법적 권익을 확고히 수호할 것”이라고 말했다.



이란 외교부는 미국이 이란산 원유를 실은 유조선들을 공해상에서 습격한 것을 ‘해적질’이라고 비난했다. 에스마일 바게이 이란 외교부 대변인은 성명에서 “이번 사건은 미국이 노골적 해적 행위와 공해상에서의 무장강도 행위를 합법화한 범죄”라며 “국제법의 핵심과 국제 자유무역의 심장을 강타하고 해상 안전의 기본적 국제 원칙들을 위협한 범죄 행위의 책임은 미국이 져야 할 것”이라고 했다.

