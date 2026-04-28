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본문 요약

서울시가 관악구의 고질적인 문제였던 버스 차고지 부족을 해소하는 동시에 도림천 일대 상습 침수 피해를 예방하기 위한 '신림 공영차고지 조성사업'을 완료했다고 28일 밝혔다.

공영차고지 지하 2층에 설치된 빗물 저류조는 3만5000t 규모로, 집중호우 때 도림천으로 급격히 유입되는 빗물을 일시적으로 저장해 하천 수위를 낮추는 역할을 하게 된다.

특히 신림 공영차고지 빗물 저류조의 저장량은 폭우 때 도림천 수위를 약 10㎝까지 낮출 수 있다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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도림천 상습 침수 해결사는 ‘버스 차고지’

입력 2026.04.28 21:32

수정 2026.04.28 21:33

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  • 류인하 기자

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서울시, 신림 공영차고지 완공

지하에 3만5000t 저류조 설치

새롭게 조성한 서울 관악구 신림 공영차고지 빗물저류조 시설 전경. 서울시 제공

새롭게 조성한 서울 관악구 신림 공영차고지 빗물저류조 시설 전경. 서울시 제공

서울시가 관악구의 고질적인 문제였던 버스 차고지 부족을 해소하는 동시에 도림천 일대 상습 침수 피해를 예방하기 위한 ‘신림 공영차고지 조성사업’을 완료했다고 28일 밝혔다.

지하에는 대규모 ‘빗물그릇’을 만들고, 지상에는 교통 시설을 조성하는 입체 복합 모델로 한정된 도시 공간을 효율적으로 활용한 사례가 될 것으로 보인다.

공영차고지 지하 2층에 설치된 빗물 저류조는 3만5000t 규모로, 집중호우 때 도림천으로 급격히 유입되는 빗물을 일시적으로 저장해 하천 수위를 낮추는 역할을 하게 된다. 특히 신림 공영차고지 빗물 저류조의 저장량은 폭우 때 도림천 수위를 약 10㎝까지 낮출 수 있다. 시는 30일 공식 준공에 앞서 여름철 수해 예방을 위해 지난해 5월15일부터 빗물 저류조를 선제 가동 중이다.

지상과 지하 1층에 조성된 신림 공영차고지는 그동안 주택가에 분산돼 있던 기존 공영차고지를 이전·통합한 것으로, 주거지 인근에서 발생하던 소음과 매연, 차량 출입에 따른 주민 불편이 크게 줄어들 것으로 전망된다. 기존에 쓰이던 차고지 부지는 향후 창업 지원 시설 등 지역 주민을 위한 공공 활용 공간으로 단계적으로 전환한다.

임춘근 서울시 도시기반시설본부장은 “신림 공영차고지는 기후위기 시대 도시의 필수 기능을 강화한 핵심 기반 시설”이라며 “앞으로도 안전하고 편리한 도시 환경을 만드는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.

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