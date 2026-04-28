군산전북대병원, 2028년 개원 ‘청신호’

총사업비 급증하며 한때 좌초 위기 정부 심사 통과, 18년 만에 본궤도

좌초 위기까지 거론됐던 군산전북대학교병원 건립 사업이 검토 18년 만에 본궤도에 올랐다. 총사업비 급증이라는 난관을 넘고 행정 절차의 마지막 관문을 통과하면서 전북 서해안권 공공의료 지형에도 변화가 예고된다.



군산시는 행정안전부 지방재정 중앙투자심사에서 이 사업이 ‘조건부 승인’을 받았다고 28일 밝혔다. 병원은 2028년 10월 개원을 목표로 추진 동력을 확보하게 됐다. 2009년부터 검토되기 시작한 이 사업은 애초 1896억원 규모로 출발했다. 그러나 코로나19 이후 건설 자재비 상승과 의료환경 변화가 겹치면서 총사업비가 3335억원으로 불어났다. 필수의료 기능 강화를 위한 시설 확충 요구까지 더해지면서 사업 좌초 우려가 커졌다.



군산시는 이 같은 불확실성을 돌파하기 위해 시비 200억원 추가 투입을 결정했다. 지방자치단체가 재정 부담을 감수하면서까지 상급종합병원급 의료 인프라 유치에 나선 배경에는 지역 내 중증환자 역외 유출을 막아야 한다는 위기의식이 깔려 있다.



다만 이번 승인에는 ‘추가 지방비 부담 금지’라는 조건이 달렸다. 향후 공사비 상승이나 운영 적자가 발생하더라도 지방재정을 추가로 투입하지 말라는 취지다. 이에 따라 군산시는 시의회 동의를 거쳐 예산을 확정하고 전북대병원과의 협약을 변경해 운영 책임과 공공의료 역할을 명확히 할 방침이다.



병원은 군산시 사정동 일원에 지하 3층, 지상 10층, 500병상 규모로 조성된다. 심뇌혈관센터와 응급의료센터 등을 갖춘 서해안권 거점병원으로 지역 의료 공백을 메우는 핵심 기반시설이 될 것으로 전망된다.



군산시 관계자는 “추가 재정 부담을 최소화하는 범위에서 시민 체감형 공공의료 서비스를 구축하겠다”고 밝혔다.

