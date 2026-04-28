[속보] UAE, OPEC 탈퇴 선언···내달 1일부터

아랍에미리트연합(UAE)이 28일(현지시간) 석유수출국기구(OPEC)와 OPEC+ 탈퇴를 선언했다.

로이터통신은 이날 UAE 국영 언론을 인용해 UAE가 다음달 1일 OPEC과 OPEC+ 탈퇴를 발표했다고 전했다.