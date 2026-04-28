마가 진영에서도 ‘트럼프 만찬 총격은 자작극’ 음모론 확산

SNS선 지지층 결집용 ‘기획설’…전문가들 “지지 기반 붕괴 방증” 용의자 기소…대통령 암살미수 유죄 인정 땐 최고 종신형 가능성

백악관 출입기자단 주최 만찬 총격 사건의 용의자 콜 토머스 앨런(31)이 대통령 암살 미수 혐의로 기소됐다. 대통령 암살 미수 혐의가 유죄로 인정되면 최고 종신형에 처할 수 있다.



27일(현지시간) AP·로이터통신에 따르면 앨런은 이날 워싱턴 연방법원의 기소인부 절차에 처음 출석했다. 조슬린 밸런타인 검사는 앨런이 “도널드 트럼프 미국 대통령을 암살하려 시도했다”고 말했다. 또 앨런이 산탄총과 권총, 칼 3자루를 소지한 채 워싱턴으로 왔으며, 이는 정치적 암살을 실행하려는 의도였다고 했다. 앨런은 지난 6일 워싱턴 힐튼호텔 객실을 예약했고, 지난주 캘리포니아에서 기차를 타고 워싱턴으로 향했다고 한다.



검찰은 범행 동기를 공개하지 않았지만 사건 직전 그가 가족들에게 보낸 선언문에서 자신을 ‘친절한 연방 암살자’라고 칭한 점, 이름을 적시하지 않으면서도 트럼프 대통령을 표적으로 삼고 있음을 간접적으로 시사한 점, 트럼프 행정부의 각종 정책에 불만을 드러낸 점 등을 주목하고 있다고 AP통신은 전했다. 앨런은 이와 함께 주(州) 간 총기·탄약 운반법 위반, 폭력 범죄 도중 총기 발사 혐의 등으로도 기소됐다. 매슈 샤르바 연방 치안판사는 앨런에게 유죄가 확정될 경우 최대 종신형이 선고될 수 있다고 밝혔다.



법정에 나온 앨런은 자신이 받는 혐의에 대해 아무런 답변을 하지 않았다. 다만 그는 신원 및 나이를 말했고, 컴퓨터공학 석사학위를 소지하고 있다고 밝혔다.



토드 블랜치 미 법무장관 대행은 이후 기자회견에서 “법을 공정하게 적용할 것이며 신속하고 확실하게 책임을 가려낼 것”이라고 강조했다. 그는 총격 발생 당시 당국이 적절히 대응했다고 주장하며 “법 집행이 실패한 것은 아니다. 그들은 훈련받은 대로 했다”고 말했다.



그러나 지난 25일 사건 발생 이후 SNS에서는 트럼프 대통령이 지지율 하락 국면에서 지지층 결집을 위해 총격 사건을 기획했다는 음모론이 확산하고 있다. 트럼프 대통령이 총격 직후 “(백악관) 연회장이 있었다면 이런 일(총격 사건)은 발생하지 않았을 것”이라고 쓰면서 음모론에 불을 붙였다. 이후 트럼프 대통령이 제동이 걸린 연회장 건설 프로젝트의 정당성을 확보하려 총격 사건을 꾸몄다는 주장까지 제기됐다.



제프 댄시 토론토대 교수는 “총기 사건이나 관련 보도는 혼란스러운 상황을 초래하며 그 혼란이 음모론자들을 끌어들이는 요인”이라며 “음모론을 찾는 사람들은 혼란 속에서 위안을 얻거나 무질서 속에서 안정감을 느끼려고 하는 것”이라고 미 정치전문 매체 더힐에 말했다.



마가(MAGA) 등 보수 진영에서도 트럼프 대통령이 총격 사건을 자작했다는 음모론이 퍼졌다. 마가 대표 인사였던 마저리 테일러 그린 하원의원(조지아)은 전날 엑스에 “트럼프 행정부가 앨런의 선언문은 즉시 공개하면서 (2024년 펜실베이니아 유세장 총격 사건 용의자) 크룩스에 대해서는 여전히 공개하지 않는 이유가 궁금하다”고 적었다.



트럼프 대통령이 지지 기반을 잃어가고 있다는 방증이라는 분석이 나왔다. 휘트니 필립스 오리건대 교수는 “원래 상당히 확고한 마가 지지 네트워크였을 곳에서도 반트럼프 콘텐츠 수요가 생겨나고 있다”며 “반트럼프주의는 우익 인플루언서들에게 점점 더 중요한 브랜딩 기회가 되고 있다”고 워싱턴포스트에 말했다.

