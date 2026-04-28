스코틀랜드에는 봄이 두 번 온다는 말이 있다. 2월 초, 켈트인들의 명절인 임볼크(Imbolc)가 시작되면 아직 눈과 서리가 남아 있음에도 사람들은 봄을 이야기한다. 양이 새끼를 낳고 젖이 돌기 시작하면서 생명의 움직임이 이미 시작되기 때문이다. 그리고 우리가 아는 꽃피는 봄은 한참 뒤에 온다. 그래서 스코틀랜드의 봄은 두 개다. 눈에 보이지 않는 ‘준비의 봄’과 눈에 보이는 ‘결과의 봄’이다. 이 둘 사이에는 반드시 겨울을 견뎌낸 시간이 자리 잡고 있다.



투자의 세계에서 많은 투자자들은 만개한 ‘결과의 봄’만을 바라보지만, 실은 그 이전에는 보이지 않는 시간, 즉 하락과 조정의 겨울이 존재한다. 그래서 투자에서 중요한 개념 중 하나가 MDD(Maximum Drawdown·최대 손실률)이다. MDD는 단순히 얼마나 떨어졌는지를 나타내는 숫자가 아니다. 그것은 투자자가 감내해야 하는 겨울의 깊이이자, 복리가 견딜 수 있는 한계를 의미한다. 100이 50이 되면 50% 하락이지만, 다시 100으로 돌아가기 위해서는 100% 상승이 필요하다. 손실과 회복은 결코 대칭적이지 않다. 이 비대칭성 때문에 투자에서 한 번의 큰 낙폭은 치명적이다.



결국 투자에서 중요한 것은 얼마나 크게 버느냐가 아니라 얼마나 크게 잃지 않느냐이다. ‘이기는 투자’보다 ‘지지 않는 투자’가 더 중요한 이유가 여기에 있다.



많은 투자자들은 소위 ‘집중투자’를 선호한다. 집중투자의 대가 워런 버핏에 환호하고 추종한다. 버핏은 소수의 기업에 집중해 장기적으로 경이로운 성과를 만들어냈지만, 그의 전략을 단순히 ‘몰빵투자’로 이해하면 안 된다. 버핏의 집중투자는 고위험 베팅이 아니라, 위험이 낮다고 확신하는 대상에 대한 선택이다. 그는 철저히 이해할 수 있는 사업, 장기적으로 현금흐름이 안정적인 기업, 경쟁우위가 지속되는 구조를 가진 기업에만 투자한다. 여기에 낮은 가격, 즉 안전마진(Margin of Safety)을 확보했다. 대부분의 투자자들이 집중투자에서 실패하는 이유는 확신이 아니라 희망에 베팅하기 때문이다. 기업의 본질이 아니라 주가의 움직임을 따라가고, 장기적 가치가 아니라 단기적 흐름에 반응한다. 결국 집중투자는 분석 능력이 있고 리스크를 통제할 수 있을 때만 가능한 전략이다.



그럼 일반 투자자에게 유효한 투자방법론은 무엇일까? 모범답안은 단순한 분산투자가 아닌, ‘자산 배분’이다. 단순히 여러 종목을 보유하는 것이 아니라 서로 다른 방향으로 움직이는 자산을 구조적으로 조합하는 것이다. 이 전략을 가장 정교하게 구현한 것이 레이 달리오의 ‘올웨더 포트폴리오’(어떠한 변화에도 대응한다는 의미)이다. 달리오는 경제를 성장과 물가라는 두 축으로 단순화하고, 모든 경제 환경을 네 가지로 구분한다. 주식은 성장기에 강하고, 채권은 경기 둔화기에 방어적이며, 금과 원자재는 인플레이션 환경에서 가치를 발휘한다. 그는 이 네 가지 환경을 모두 견딜 수 있도록 자산을 배치했다.



여기서 중요한 것은 단순한 비중이 아니라 ‘상관관계’다. 올웨더 포트폴리오는 자산이 아니라 위험을 분산한다. 변동성이 큰 자산과 작은 자산을 조합하고, 서로 다른 방향으로 움직이는 자산을 함께 담아 전체 포트폴리오의 변동성을 낮추는 ‘리스크 패리티’를 추구한다. 이 구조는 특정 자산이 하락하더라도 다른 자산이 이를 완충하며, 전체 MDD를 낮춘다. 예측이 필요 없고, 감정 개입이 줄어들며, 무엇보다 복리가 끊기지 않는다. 집중투자가 ‘맞히는 전략’이라면, 자산 배분은 ‘살아남는 전략’이다.



버핏은 분석과 깊은 이해를 바탕으로 확신이 생긴 대상에 집중한다. 집중투자는 선택한 소수의 기업에 집중하면서, 시간이 지날수록 가치가 상승하는 흐름을 만든다. 반면 달리오는 특정 결과를 맞히려 하지 않는다. 그는 인간이 미래를 정확히 예측할 수 없다는 전제하에, 어떤 상황에서도 무너지지 않는 시스템을 설계한다. 버핏의 세계에서는 ‘선택’이 핵심이고, 달리오의 세계에서는 ‘구조’가 핵심인 것이다.



두 대가는 모두 ‘손실’을 가장 먼저 생각한다. 버핏은 확신을 통해 리스크를 줄이고, 달리오는 구조를 통해 리스크를 분산한다. 방법은 다르지만 목적은 같다. 바로 무너지지 않는 것이다. 스코틀랜드의 두 개의 봄이 말해주듯, 꽃은 따뜻함이 아니라 추위를 견뎌낸 후에 피어난다. 투자의 세계에서도 봄은 오직 무너지지 않은 자에게만 온다.