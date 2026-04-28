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프랑스음반협회가 27일 공식 홈페이지를 통해 그룹 방탄소년단의 정규 5집 <아리랑>이 앨범 부문 '플래티넘' 인증을 획득했다고 밝혔다.

또한 방탄소년단이 2018년 발표한 일본 정규 3집 <페이스 유어셀프>의 수록곡 '렛 고'는 3월 기준 누적 재생 수 1억회를 넘겨 스트리밍 부문 플래티넘 인증을 받았다.

방탄소년단은 이번 인증으로 일본레코드협회 스트리밍 부문에서 통산 17번째 플래티넘 인증을 받으며 K팝 가수 중 최다 인증 기록을 경신했다.

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BTS ‘아리랑’ 프랑스서 10만장 판매…음반협회 ‘플래티넘’ 인증

입력 2026.04.28 21:52

  • 서현희 기자

  • 기사를 재생 중이에요

일본 3집 수록곡 ‘렛 고’는 누적 재생 1억회…17번째 플래티넘 인증

BTS ‘아리랑’ 프랑스서 10만장 판매…음반협회 ‘플래티넘’ 인증

프랑스음반협회가 27일 공식 홈페이지를 통해 그룹 방탄소년단(BTS·사진)의 정규 5집 <아리랑>이 앨범 부문 ‘플래티넘’ 인증을 획득했다고 밝혔다. 해당 인증은 실물 음반, 다운로드, 스트리밍을 합산해 10만장 상당의 판매량을 달성한 앨범에 부여된다.

이로써 방탄소년단은 프랑스에서 <맵 오브 더 소울 : 7> <프루프> <러브 유어셀프 결 앤서>에 이어 통산 네 번째 플래티넘 인증을 받게 됐다. <아리랑>은 발매 6일 만에 ‘골드’ 인증을 받은 데 이어 약 한 달 만에 ‘플래티넘’ 인증을 받았다. 전작인 <맵 오브 더 소울 : 7>과 <프루프>가 각각 1년2개월 만에 같은 인증을 얻은 것에 비해 훨씬 빠른 속도다.

방탄소년단은 일본에서도 인증 기록을 받았다. 일본레코드협회에 따르면 <아리랑>은 3월 기준 누적 출하량 75만장을 넘겨 ‘트리플 플래티넘’ 인증을 받았다. 일본레코드협회는 누적 재생 수에 따라 골드, 플래티넘, 다이아몬드 등 등급을 나눠 매월 인증을 부여한다.

또한 방탄소년단이 2018년 발표한 일본 정규 3집 <페이스 유어셀프>의 수록곡 ‘렛 고’는 3월 기준 누적 재생 수 1억회를 넘겨 스트리밍 부문 플래티넘 인증을 받았다. 방탄소년단은 이번 인증으로 일본레코드협회 스트리밍 부문에서 통산 17번째 플래티넘 인증을 받으며 K팝 가수 중 최다 인증 기록을 경신했다.

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