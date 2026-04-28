“한국문학 예술성 알릴 ‘전문 번역인’ 키워요”

황석영 등 원로 문학인 참여 ‘번역대학원대학교 설립추진위’ 발족

영어·프랑스어 등 7개 전공 석사과정 운영…내년 9월 개교 목표

“문학 번역은 기계를 통한 언어의 전환이 아니라 작품 안의 맥락을 이해하는 고차원적인 작업입니다. 수용 언어의 감수성과 표현 체계를 섬세하게 반영할 수 있는 전문 인력이 필요한 시기입니다.”(도종환 시인)



한국문학의 예술성을 세계에 알릴 전문 번역인을 양성하는 번역대학원대학교 설립이 추진된다. 황석영, 나태주, 문정희, 은희경 등 원로 문학인들이 추진 위원으로 참여했다.



한국문학번역원은 28일 서울 중구 프레이저플레이스 남대문에서 번역대학원대학교 설립추진위원회 발족식을 열고 설립 계획과 비전 등을 발표했다.



설립추진위는 시인이자 전 문체부 장관인 도종환을 비롯해 시인 문정희·나태주, 소설가 황석영·은희경, 문학평론가 권영민·유성호, 영화 <기생충> 번역가 달시 파켓, 박은관 (주)시몬느 회장 등 9명으로 구성됐다.



번역원은 한강 작가의 노벨 문학상 수상 이후 국내 작품에 대한 관심이 높아지고 있는 상황에서 고급 전문 번역가 양성이 절실하다는 입장이다. 번역원의 해외 출판사 번역 출판 지원 사업 접수도 2022년 208건에서 지난해 382건으로 3년 만에 185.5% 증가하는 등 전문 번역인에 대한 수요도 늘고 있다.



번역원은 2012년과 2018년 두 차례 번역대학원 설립을 시도했으나 무산됐다가 2024년 ‘문학진흥법’ 개정안이 국회를 통과하며 마침내 법적 토대가 마련됐다.



황석영 위원은 영상 메시지에서 “한국문학이 깊이 있게 세계인들에게 전달되기 위해서는 우리말을 전문적으로 습득한 외국 인력이 필요하다”며 “번역대학원대학교를 통해 한국어와 한국문학에 대한 더 깊은 공부가 활발해지길 기대한다”고 말했다.



번역대학원대학교는 영어, 프랑스어, 독일어, 스페인어, 중국어, 일본어, 러시아어 등 7개 전공 석사과정을 운영한다. 입학 정원은 내국인 30명, 정원 외 외국인 30명으로 총 60명 규모다. 교육시설은 서울 강남구 삼성동 소재 번역원 건물을 리모델링해 사용할 계획이다. 올해 교육부 설립 인가 신청을 거쳐 내년 9월 개교를 목표로 한다.



어학 교육 기반으로 외국어를 한국어로 번역하는 데 치중했던 기존 통번역대학원과 달리 번역대학원대학교는 서사와 창작, 문화 해석 능력을 통합해 함양하는 것을 지향한다. 한국어를 외국어로 번역하는 데 집중할 예정이다.



전수용 번역원장은 “번역대학원대학교가 인류 공동체의 문화적 자산을 확장하는 데 기여할 수 있도록 교육 체계를 정립해 나가겠다”고 밝혔다.

