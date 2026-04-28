‘두계학술상’에 장지연 교수

장지연 대전대 역사문화학 전공 교수(사진)가 제45회 두계학술상 수상자로 선정됐다.



진단학회는 28일 이 같은 소식을 알렸다. 장 교수는 지난해 <조선을 읽는 법, 단>(푸른역사)에서 조선의 예치(禮治)가 지향한 이상과 현실 사이의 관계를 탐색한 공로를 인정받았다. 시상식은 다음달 8일 서울 종로구 한국방송통신대 열린관에서 열린다.

