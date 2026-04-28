블룸버그 “사우디 아람코 ‘LPG 선적’ 다음달까지 중단”

미국·이스라엘과 이란 간 전쟁으로 시설 피해를 입은 사우디아라비아 국영 에너지기업 아람코가 액화석유가스(LPG) 선적 중단을 다음달까지 이어갈 것이라는 보도가 나왔다.

블룸버그통신은 28일(현지시간) 사안에 정통한 관계자의 말을 인용해 아람코가 최근 구매자들에게 주아이마 LPG 시설 선적을 5월까지 중단하겠다고 통보했다고 보도했다.

페르시아만 연안에 있는 주아이마 시설은 전 세계 LPG 해상 물동량의 3.5%를 처리하는 곳이다. 사우디 최대 원유·석유제품 수출 기지인 라스타누라 인근에 있다. 주아이마 시설은 지난 2월 미·이스라엘과 이란 간 전쟁 발발 이후 이란의 공격을 받아 지지 구조물이 붕괴했다. 이에 아람코는 같은 달 26일부터 LPG 선적을 중단해 왔다.

사우디 에너지부는 이달 초 무인기 공격을 받아 해당 시설에 화재가 발생했다고도 밝혔지만 피해 규모는 공개하지 않았다.

관계자들은 아람코가 주아이마 시설에서 필요한 수리를 진행하지 못하고 있다고 전했다. 이에 따라 호르무즈 해협이 재개방되더라도 다음달에는 선적이 이뤄지지 않을 가능성이 크다는 취지로 해석된다.

아람코는 프로판과 부탄 등 전 세계 LPG의 주요 공급자다. 아람코의 선적 중단과 아랍에미리트연합 등 다른 중동 국가의 생산 차질까지 겹치면서 아시아 지역은 최근 LPG 수급난이 심화했다.