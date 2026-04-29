6·3 지방선거 국민의힘 대구시장 후보인 추경호 의원은 28일 “과거에는 대구시장 선거가 당내 경선이 힘들지 본선은 상대적으로 쉽다는 이야기가 있었지만, 지금은 오히려 본선이 정말 어려운 상황”이라며 “보수가 단일 대오로 힘을 모아야 한다”고 말했다.

추 의원은 이날 대구 수성구 국민의힘 대구시당에서 진행된 인터뷰에서 “당내에서 서로 끊임없이 싸우고 대구시장 공천 과정이 매끄럽지 못한 데 대한 민심의 분노가 상당했다”며 이같이 말했다. 추 의원은 그러면서도 “(대구에) 보수의 심장을 지켜야 한다는 일종의 사명 의식이 있고, 선거 구도도 정리됐으니 이제 국민의힘 후보인 저를 중심으로 빠르게 결집할 것”이라고 했다.

경제 관료 출신인 추 의원은 대구 달성군에서 내리 3선을 지냈고, 윤석열 정부 첫 부총리 겸 기획재정부 장관을 했다.

- 대구시장 선거에 출마한 계기는.

“지난해 하반기 지역구 활동한다고 대구를 많이 다녔는데 (시민들이) ‘대구 경제가 굉장히 어렵다’며 제게 ‘평생 경제관료로 일하며 경제부총리까지 지냈는데 그 전문성을 살려 대구 경제 살리는 역할을 해달라’는 이야기를 많이 했다. 그동안 대구 경제가 문제라는 인식은 많이 하고 있었지만, 자세히 뜯어보니 심각했다. 대구 경제를 살리는 게 시급하다고 생각했다.”

- 지역 경제 침체의 원인은.

“최근 (전국적으로) 민생 경제가 어렵기 때문에 그 영향이 대구에도 크게 미치고 있지만, 역시 구조적인 문제가 있다. 대구가 원래 섬유 산업 중심이었다가 기계·부품·금속 쪽으로 주력 산업이 움직였는데 이후 급변한 경제·산업 환경에 맞는 새로운 주력 산업 재편에 실패했다. 새로운 성장 동력이 없으니 젊은이들이 수도권으로 일자리를 찾아 이동하는 현상까지 벌어지고 있다.”

- 지역 정치를 독식해온 국민의힘 책임이 크다는 지적도 있다.

“현재 대구 경제에 왜 정치인들의 책임이 없겠나. 또 대구에 의원들이 많은 국민의힘은 기본적으로 책임에서 자유로울 수는 없다. 시민들 지적을 무겁게 받아들인다. 다만 더불어민주당 책임도 있다. (민주당 대구시장 후보인) 김부겸 전 국무총리는 문재인 정부에서 행정안전부 장관, 국무총리를 지낼 때 대구를 위해 어떤 기여를 했나. 광주의 지역내총생산(GRDP)도 전국 최하위 수준이다. 거기도 역시 민주당이 싹쓸이할 정도로 의원들을 만들어주고 있지 않나. 민주당은 이번에 (시장을 민주당 소속으로) 바꾸면 저절로 잘될 것이라고 하는데, 그것은 선거 선전용으로 하는 화술일 뿐이다.”

- 대표 공약은.

“대구 경제를 대개조하겠다. 로봇·인공지능(AI)·미래 모빌리티·반도체를 중심으로 주력 업종을 전환하겠다. 취임하면 바로 투자유치단을 꾸려 땅값, 인프라, 인력, 규제 등에서 투자자를 안심시키는 환경을 만들어 관련 대기업들을 유치할 것이다. 또 1조원 이상의 창업펀드를 조성하고 국가대표 창업 도시로 만들 것이다.”

- 지역 발전을 위해서는 중앙정부와의 협력이 중요한데, 야당 소속으로 어떻게 풀어갈 것인가.

“제가 경제부총리를 지내봤지만, 정부가 예산과 주요 정책을 여당 주장이라고 다 해주고 야당 요구라고 무조건 안 해주고 그렇게 할 수는 없는 것이다. 예산과 사업 확보 관건은 타당성과 필요성을 논리적으로 설득하고 정책 담당자들과 소통을 얼마나 잘 해내느냐에 달려 있다. 그런 면에서 경제사령탑을 지낸 제가 예산의 길목과 실마리를 잘 알고 있고, 저와 함께 일한 사람들이 경제 부처에서 의사결정자로 일하고 있다. 김 전 총리보다 훨씬 강점이 있다.”

- 김 전 총리가 여론조사에서 앞서나가고 있다.

“상당히 긴장하며 판세를 보고 있다. 대구 민심이 국민의힘에 굉장히 화가 나 있었던 게 사실이다. 다만 그 화내는 심정을 살펴보니 부모가 자식에게 회초리를 들며 야단치는 모습이다. 애정의 끈은 여전히 잡고 계신다고 생각한다. 후보가 확정되고 선거 구도가 정리되니 분노했던 민심이 잘해달라고 당부하는 쪽으로 조금씩 바뀌고 있다. 시간을 두고 빠르게 보수가 결집할 것으로 생각한다.”

- 당 지도부에 바라는 게 있나.

“당 지지율이 낮은 것은 현재 리더십을 발휘하고 있는 쪽의 책임인 것은 분명하다. 다만 지방선거를 코앞에 두고 지도부를 과도하게 흔드는 모습은 분열, 갈등의 모습으로 비쳐 국민, 특히 보수층은 굉장히 못마땅하게 생각한다. 지금은 견해의 차이를 내려두고 결집해야 할 때다.”

-국회 계엄 해제 의결을 방해했다는 내란중요임무종사 혐의로 재판을 받고 있다.

“정치 탄압이다. 그 누구도 방해받지 않고 표결을 마쳐놓고 갑자기 저를 기소했다. 원내대표였던 저를 겨냥해 국민의힘을 위헌 정당 해산으로 몰아가 보수 정당의 맥을 끊으려는 정치 공작이다. 지난해 12월 영장이 기각되며 무리한 기소였다는 1차 판단이 이뤄졌다. 유죄가 나올 확률은 맑은 날에 길거리 가다가 벼락 맞을 확률보다 적다. 계엄은 잘못된 것이고 국민들께 걱정과 불편을 끼쳐 죄송하다고 이미 말씀드린 바 있다.”