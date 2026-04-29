삼성·SK하이닉스 다음 승부처는 ‘낸드’?···AI붐 타고 D램 이어 상승세

인공지능(AI) 인프라 투자 확대로 D램에 이어 낸드플래시 가격도 가파르게 오르며 낸드 시장도 활기를 띠고 있다. 낸드 부문이 고대역폭메모리(HBM)를 중심으로 펼쳐진 삼성전자와 SK하이닉스의 주도권 경쟁의 다음 승부처로 떠오를 수도 있다는 관측이 나온다.

28일 업계에 따르면 올해 낸드 가격은 50% 안팎 상승세를 이어가고, 글로벌 낸드 시장은 2~4배까지 급성장할 것으로 전망된다. 트렌드포스는 2분기 기업용 SSD(솔리드스테이트드라이브) 계약가는 지난 1분기와 비슷한 48~53% 상승할 것으로 내다봤다. 시장조사기관 가트너도 이달초 AI 저장장치 수요가 지속되면서 낸드 가격이 2027년 2분기까지도 공급난이 해소되지 않을 것으로 내다봤다.

D램에 상대적으로 가려져 있던 낸드의 몸값이 높아진 것은 AI 추론 본격화와 맞물려 고성능·고용량 저장장치 수요가 증가한 것과 관련이 있다. 추론 워크로드에선 임시 데이터(KV 캐시)를 더 많이 저장하고 빠르게 불러오는 것이 관건이다. 그러다보니 전력 효율이 높고 데이터 처리 속도가 빠른 고성능·고용량 저장장치인 eSSD 수요가 높아졌다.

삼성전자와 SK하이닉스 등 주요 메모리 반도체 기업들이 HBM 등 D램 설비 투자에 집중하면서 낸드 생산 캐파가 줄어든 것도 낸드 가격 폭등에 영향을 미쳤다는 관측이 나온다. 두 기업은 세계 낸드 시장 점유율의 절반을 차지한다. 기업들이 고부가가치 중심 eSSD 시장에 집중하면서 스마트폰·PC에 쓰이는 소비자용 SSD 가격도 급등했다.

삼성전자와 SK하이닉스도 차세대 낸드 전환 투자를 늘리는 등 경쟁이 고조되는 분위기다. SK하이닉스는 지난 23일 실적발표 후 컨퍼런스콜에서 인텔 낸드 사업부가 모태인 자회사 솔리다임과의 시너지를 통해 낸드 시장 경쟁력을 강화한다는 방침을 확인했다. SK하이닉스는 연말까지 낸드 생산량의 50% 이상을 321단 최선단 공정으로 전환하기로 했다.

삼성전자도 평택에 짓고 있는 P5 공장에서 9세대·10세대 낸드 생산능력을 확충하고, 중국 시안 공장에서 9세대(V9) 낸드 전환 투자를 확대하고 있다. 두 기업은 낸드를 수직적층한 ‘차세대 메모리’ 고대역폭플래시(HBF) 개발에도 속도를 내고 있다.

글로벌 기업들도 낸드 역량 강화에 주력하고 있다. 마이크론은 싱가포르의 낸드 제조시설 확충에 240억달러를 투자했다. 샌디스크와 일본 키옥시아는 합작투자(JV) 계약을 2034년까지 연장했다. 중국 최대 낸드 제조사 양쯔메모리테크놀로지(YMTC)도 고적층 제품 양산 채비를 마치며 추격하고 있다.

반도체 업계 관계자는 “AI 수요가 이어질 것으로 전망되는 만큼 낸드 시장 성장세도 당분간 지속되고 기업들 간 경쟁이 치열해질 가능성이 있다”고 말했다.