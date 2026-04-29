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본문 요약

도널드 트럼프 미국 대통령은 28일 미국의 이란전을 비판한 프리드리히 메르츠 독일 총리를 겨냥해 "자신이 무슨 말을 하는지도 모르고 있다"고 맞받았다.

미국·이란 전쟁을 계기로 대서양 동맹의 균열이 두드러지는 가운데, 독일과 영국 총리가 '굴욕' 등의 표현으로 미국을 비판했다.

DPA통신은 27일 프리드리히 메르츠 독일 총리가 "미국이 이란에 굴욕을 당하고 있다"며 "명확한 출구 전략 없이 전쟁에 뛰어들었다"고 비판했다고 보도했다.

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트럼프 “독일 총리, 무슨 말을 하는지도 몰라”···이란 전쟁 비판에 맞받아

입력 2026.04.29 07:06

수정 2026.04.29 07:09

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  • 박은경 기자

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메르츠, 전날 “미국, 뚜렷한 전략 없이 전쟁”

트럼프 “이란이 핵무기 가져도 괜찮나” 주장

도널드 트럼프 미국 대통령이 28일(현지시간) 워싱턴 백악관 남쪽 잔디밭에서 영국 찰스 3세 국왕과 커밀라 왕비의 국빈 방문 환영 행사에서 연설하고 있다. AP연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령이 28일(현지시간) 워싱턴 백악관 남쪽 잔디밭에서 영국 찰스 3세 국왕과 커밀라 왕비의 국빈 방문 환영 행사에서 연설하고 있다. AP연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령은 28일(현지시간) 미국의 이란전을 비판한 프리드리히 메르츠 독일 총리를 겨냥해 “자신이 무슨 말을 하는지도 모르고 있다”고 맞받았다.

트럼프 대통령은 이날 트루스소셜에 “메르츠 총리는 이란이 핵무기를 보유해도 괜찮다고 생각하는 모양”이라며 이같이 밝혔다.

메르츠 총리는 전날 독일 서부의 한 김나지움(중·고등학교)을 방문한 자리에서 “미국이 뚜렷한 전략 없이 이번 전쟁에 뛰어든 것은 꽤 분명해 보인다”며 “이란은 예상보다 훨씬 강하고 미국은 협상에서도 설득력 있는 전략을 내놓지 못하고 있다”고 말했다.

트럼프 대통령은 “이란이 핵무기를 손에 넣는다면 전 세계가 인질로 잡히는 것”이라며 “나는 지금 다른 나라, 다른 대통령들이 진작 했어야 할 일을 이란에 하고 있을 뿐”이라고 강조했다. 이어 “독일이 경제적으로나 여러 면에서 부진한 것도 새삼 놀랄 일이 아니다”라고 덧붙였다.

이는 이란의 핵 보유 저지를 최우선 명분으로 내세운 이번 전쟁의 정당성을 부각하는 동시에, 나토 동맹국임에도 이란전에 비판적인 독일을 경제 성과까지 들어 압박하려는 의도로 풀이된다.

트럼프 대통령은 이란과의 전쟁 과정에서 비협조적인 태도를 보인 나토 유럽 동맹국들에 공개적으로 불만을 표명해왔다.

독일 총리 “미국이 이란에 굴욕 당해”···영국 총리는 ‘이라크전’ 빗대 전쟁 불참 방침 재확인

미국·이란 전쟁을 계기로 대서양 동맹의 균열이 두드러지는 가운데, 독일과 영국 총리가 ‘굴욕’ 등의 표현으로 미국을 비판했다. DPA통신은 27일(현지시간) 프리드리히 메르츠 독일 총리가 “미국이 이란에 굴욕을 당하고 있다”며 “명확한 출구 전략 없이 전쟁에 뛰어들었다”고 비판했다고 보도했다. 메르츠 총리는 이날 자를란트주 카롤루스-마그누스-김나지움(...

https://www.khan.co.kr/article/202604281504001#ENT

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