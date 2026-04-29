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총 14석, 지선과 함께 치르는 ‘미니 총선’급 재보선···광역단체장 출마 의원들 오늘 사퇴 전망

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6·3 지방선거와 함께 치르는 국회의원 재보궐 선거가 총 14곳에서 진행될 것으로 보인다.

국민의힘에선 대구시장 후보로 선출된 추경호 의원이 이날 의원직 사퇴를 예고했다.

지방선거에 출마하는 국회의원들의 사퇴 기한은 다음 달 4일이지만 현역의원이 이달 30일까지 의원직을 사퇴하면 해당 지역구의 보궐선거가 6·3 지방선거와 함께 열린다.

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총 14석, 지선과 함께 치르는 ‘미니 총선’급 재보선···광역단체장 출마 의원들 오늘 사퇴 전망

입력 2026.04.29 07:32

수정 2026.04.29 07:39

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  • 김원진 기자

  • 기사를 재생 중이에요

제9회 전국동시지방선거를 36일 앞둔 지난 28일 대구 달서구 한 버스 차고지에서 대구시 선관위 관계자와 버스업체 관계자가 투표 참여를 독려하는 캠페인 래핑 작업을 하고 있다. 연합뉴스

제9회 전국동시지방선거를 36일 앞둔 지난 28일 대구 달서구 한 버스 차고지에서 대구시 선관위 관계자와 버스업체 관계자가 투표 참여를 독려하는 캠페인 래핑 작업을 하고 있다. 연합뉴스

6·3 지방선거와 함께 치르는 국회의원 재보궐 선거가 총 14곳에서 진행될 것으로 보인다. 시·도 지사 후보로 뽑힌 의원들은 29일 일괄 사퇴할 것으로 전망된다.

이날 취재를 종합하면 6·3 지방선거와 함께 치러지는 국회의원 재보궐 선거 지역은 경기 안산갑 등 기존 5곳에서 총 14곳으로 늘어날 것으로 보인다.

민주당 의원들은 개별적으로 사직서를 내고 오늘 중 일괄 사퇴할 것으로 예상된다. 더불어민주당에선 광역단체장 출마를 위해 의원직을 내려놓을 예정인 민주당 의원은 김상욱(울산 남갑), 민형배(광주 광산을), 박수현(충남 공주·부여·청양), 박찬대(인천 연수갑), 위성곤(서귀포), 이원택(전북 군산·김제·부안을), 전재수(부산 북갑), 추미애(경기 하남갑) 등 8명이다.

국민의힘에선 대구시장 후보로 선출된 추경호(대구 달성군) 의원이 이날 의원직 사퇴를 예고했다.

지방선거에 출마하는 국회의원들의 사퇴 기한은 다음 달 4일이지만 현역의원이 이달 30일까지 의원직을 사퇴하면 해당 지역구의 보궐선거가 6·3 지방선거와 함께 열린다. 반면 다음달 1일 이후에 의원직을 내려놓으면 보궐선거는 내년 4월에 치러지게 된다.

현직 의원의 지방선거 출마로 빈자리가 된 지역구에는 전략 공천이 이뤄지고 있다. 민주당은 추미애 후보 지역구인 경기 하남갑에 이광재 전 강원도지사, 박찬대 후보 지역구인 인천 연수갑에 송영길 전 대표를 전략 공천했다. 국민의힘에선 대구 달성군에 이진숙 전 방송통신위원장을 전략공천하는 방안이 거론되고 있다.

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