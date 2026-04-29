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지지부진 미·이란 협상에…WTI 100달러 육박

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본문 요약

미국과 이란의 종전 협상이 지지부진하면서 국제유가는 2거래일 연속 상승했다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 완전 종전과 호르무즈 해협을 개방한 이후 핵 프로그램 협상을 이어가자고 한 이란 제안에 불만을 보이는 등 중동 지역 긴장감이 고조됐기 때문이다.

다만 아랍에미리트연합의 석유수출국기구 및 주요 산유국 협의체인 OPEC+ 탈퇴 선언은 유가에 하방 압력을 줬다.

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지지부진 미·이란 협상에…WTI 100달러 육박

입력 2026.04.29 07:37

  • 손우성 기자

  • 기사를 재생 중이에요

2017년 오스트리아 빈 석유수출국기구(OPEC) 본부에서 기자회견이 진행되는 가운데 OPEC 로고가 그려진 깃발이 보인다. EPA연합뉴스

2017년 오스트리아 빈 석유수출국기구(OPEC) 본부에서 기자회견이 진행되는 가운데 OPEC 로고가 그려진 깃발이 보인다. EPA연합뉴스

미국과 이란의 종전 협상이 지지부진하면서 국제유가는 2거래일 연속 상승했다.

뉴욕상업거래소에서 28일(현지시간) 6월 인도분 서부텍사스산원유(WTI) 가격은 전장과 비교해 3.56달러(3.69%) 오른 배럴당 99.93달러로 마감했다. 종가 기준으로 지난 7일(112.95달러) 이후 3주 만에 최고치다.

WTI는 뉴욕장에서 한때 101.92달러까지 오르기도 했다. 도널드 트럼프 미국 대통령이 완전 종전과 호르무즈 해협을 개방한 이후 핵 프로그램 협상을 이어가자고 한 이란 제안에 불만을 보이는 등 중동 지역 긴장감이 고조됐기 때문이다.

다만 아랍에미리트연합(UAE)의 석유수출국기구(OPEC) 및 주요 산유국 협의체인 OPEC+ 탈퇴 선언은 유가에 하방 압력을 줬다. UAE 발표에 100달러를 웃돌던 WTI는 순간 98.18달러까지 급락했다.

스톨리핀 경제성장 연구소 수석 이코노미스트인 보리스 코페이킨은 UAE 선언에 대해 “초기엔 유가가 크게 반응하지 않았다”면서 “장기적으로는 이번 결정이 가격에 하방 압력을 가할 수 있다”고 전망했다.

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