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‘노 킹스’ 와중에 백악관 “투 킹스”···찰스 3세 환대한 트럼프 “모친이 멋지다 말해”

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본문 요약

도널드 트럼프 미국 대통령은 28일 백악관에서 국빈 방문 중인 찰스 3세 영국 국왕을 위한 환영식을 열고 미·영 양국의 견고한 유대를 강조했다.

트럼프 대통령은 환영사에서 찰스 3세 국왕의 지성과 열정, 헌신이 영국은 물론 미·영 양국의 소중한 유대에 축복이 돼 왔다며 "이런 관계가 앞으로도 오랫동안 이어질 것을 확신한다"고 말했다.

미·이란 전쟁 과정에서 영국에 노골적인 불만을 드러내 왔던 트럼프 대통령이지만, 이날 환영식에서는 양국 간 '유대'에 방점을 찍은 메시지에 집중했다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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‘노 킹스’ 와중에 백악관 “투 킹스”···찰스 3세 환대한 트럼프 “모친이 멋지다 말해”

입력 2026.04.29 07:41

수정 2026.04.29 08:12

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  • 박은경 기자

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미·이란 전쟁 과정서 영국과 마찰 빚었지만

트럼프, 찰스 3세 맞으며 “우린 같은 뿌리”

도널드 트럼프 미국 대통령(가운데 오른쪽)과 멜라니아 여사(오른쪽), 찰스 3세 영국 국왕(가운데 왼쪽)과 커밀라 왕비(왼쪽)가 28일(현지시간) 백악관 남쪽 잔디밭 환영 행사에서 사우스 포르티코 발코니에 함께 서 있다. EPA연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령(가운데 오른쪽)과 멜라니아 여사(오른쪽), 찰스 3세 영국 국왕(가운데 왼쪽)과 커밀라 왕비(왼쪽)가 28일(현지시간) 백악관 남쪽 잔디밭 환영 행사에서 사우스 포르티코 발코니에 함께 서 있다. EPA연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령은 28일(현지시간) 백악관에서 국빈 방문 중인 찰스 3세 영국 국왕을 위한 환영식을 열고 미·영 양국의 견고한 유대를 강조했다.

트럼프 대통령은 환영사에서 찰스 3세 국왕의 지성과 열정, 헌신이 영국은 물론 미·영 양국의 소중한 유대에 축복이 돼 왔다며 “이런 관계가 앞으로도 오랫동안 이어질 것을 확신한다”고 말했다.

미·이란 전쟁 과정에서 영국에 노골적인 불만을 드러내 왔던 트럼프 대통령이지만, 이날 환영식에서는 양국 간 ‘유대’에 방점을 찍은 메시지에 집중했다. 키어 스타머 총리가 이끄는 영국 정부는 이란 공습에 자국 군사기지 제공을 거절한 데 이어 호르무즈 해협 군함 파견 요청도 거부하며 트럼프 대통령과 껄끄러운 관계를 이어왔다.

올해 미국 건국 250주년을 맞아 트럼프 대통령은 미국 선조들의 뿌리가 영국에 있음을 강조하며 양국의 오랜 역사도 부각했다. 그는 “독립 선언 전부터 미국인들은 도덕적 용기라는 가장 귀한 선물을 품고 있었고, 그것은 바다 건너 작지만 위대한 왕국에서 비롯된 것”이라며 “우리는 같은 뿌리를 공유하고, 같은 언어를 쓰며 같은 가치를 지향한다”고 했다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 28일(현지시간) 백악관 남쪽 잔디밭에서 열린 찰스 3세 영국 국왕 환영 행사에서 연설하고 있다. EPA연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령이 28일(현지시간) 백악관 남쪽 잔디밭에서 열린 찰스 3세 영국 국왕 환영 행사에서 연설하고 있다. EPA연합뉴스

트럼프 대통령은 오벌오피스에 윈스턴 처칠 전 영국 총리 흉상이 놓여 있다는 점도 언급했다. 또 스코틀랜드 출신인 자신의 모친이 찰스 3세 국왕의 젊은 시절 모습을 TV에서 보며 “너무 멋지다”고 했다는 일화를 소개했다.

비공개 회담을 마친 트럼프 대통령은 취재진에게 “매우 좋은 만남이었다”며 찰스 3세 국왕을 “정말 훌륭한 분”이라고 평가했다.

찰스 3세 국왕은 오벌오피스의 ‘결단의 책상’ 1879년 설계 도면 복제본을 액자에 담아 선물했다. 이 책상은 1880년 빅토리아 여왕이 미국 대통령에게 영국 군함 레졸루트함의 잔해 목재로 제작해 선물한 것으로 미·영 친선의 상징으로 여겨진다. 트럼프 대통령은 답례로 1785년 존 애덤스 전 대통령이 미영 양국의 우호 관계를 언급한 서신 사본을 액자에 담아 전달했다.

한편 백악관은 공식 엑스 계정에 두 사람의 사진을 올리며 “두 명의 왕”이라는 문구를 달았다. 트럼프 대통령의 ‘제왕적 국정 운영’을 비판하는 ‘노 킹스(No Kings)’ 시위가 이어지는 가운데 나온 표현이라 논란의 소지가 있다는 지적도 제기된다.

찰스 3세, 미 의회 연설서 “80년간 지탱해 온 것 소홀히 해선 안돼”

찰스 3세 영국 국왕은 28일(현지시간) 미국을 국빈 방문해 연방의회 상·하원 합동 연설에서 북대서양조약기구(나토)를 중심으로 한 서방 동맹의 가치를 강조하며 도널드 트럼프 대통령에게 미묘한 견제구를 던졌다. 찰스 3세는 이날 미 워싱턴 의사당에서 약 30분간 진행한 연설에서 “우리가 직면한 도전들은 어느 한 나라가 홀로 감당하기에는 너무 크다”며 “...

https://www.khan.co.kr/article/202604290722001#ENT

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