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미 재무부 “호르무즈 통행료 내면 제재”···비미국인도 예외 없다

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본문 요약

미국 트럼프 행정부는 이란 전쟁으로 통항이 사실상 막힌 호르무즈 해협을 통과하기 위해 이란 측에 통행료를 지불하는 행위는 미국인에게 금지되며, 비미국인도 미국의 제재를 받을 수 있다고 경고했다.

스콧 베선트 미국 재무장관이 27일 최근 국제선 운항을 재개한 이란 항공사와 거래하는 기업은 미국이 '2차 제재' 대상이 될 것이라고 경고했다.

베선트 장관은 이날 엑스에서 "제재 대상인 이란 항공사와 거래하는 것은 미국의 제재에 노출될 위험을 수반한다"며 "각국 정부는 자국 관할권 내 기업들이 해당 항공기에 연료, 기내식...

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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미 재무부 “호르무즈 통행료 내면 제재”···비미국인도 예외 없다

입력 2026.04.29 07:45

  • 박은경 기자

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호르무즈 해협. 로이터연합뉴스

호르무즈 해협. 로이터연합뉴스

미국 트럼프 행정부는 이란 전쟁으로 통항이 사실상 막힌 호르무즈 해협을 통과하기 위해 이란 측에 통행료를 지불하는 행위는 미국인에게 금지되며, 비미국인도 미국의 제재를 받을 수 있다고 경고했다.

미 재무부 해외자산통제국(OFAC)은 28일(현지시간) 홈페이지 ‘자주 묻는 질문’을 통해 이란에 통행료를 내도 되느냐는 질문에 “안 된다”고 못 박았다.

OFAC은 “호르무즈 해협을 안전하게 통과하기 위해 이란 정부나 이슬람혁명수비대(IRGC)에 직·간접적으로 돈을 지불하는 것은 미국 금융기관을 포함한 미국인, 또는 미국이 소유·통제하는 외국 법인에 허용되지 않는다”고 밝혔다. 이어 “이 같은 지불은 비미국인도 상당한 제재에 노출할 수 있다”며 “외국 금융기관과 비미국인은 제재 대상 또는 차단된 인물과 연계된 거래에 관여할 경우 제재 위험에 처할 수 있다”고 덧붙였다.

OFAC은 아울러 이란 원유 수출의 주요 수입처인 중국 산둥성 민간 소규모 정유소(티팟 정유소)와의 거래를 금지하고, 외국 기관도 제재 대상이 될 수 있다는 경보를 발령했다. 이란 원유 수출량의 약 90%를 중국이 사들이며, 대부분은 티팟 정유소를 통해 들어온다는 게 OFAC의 설명이다.

이날 OFAC는 제재 회피 및 이란의 테러 지원과 관련해 수백억 달러 규모의 자금 이동을 도운 이란의 그림자 금융 구조 관련 35개 단체 및 개인도 제재 대상으로 지정했다.

스콧 베선트 재무장관은 “이란의 그림자 금융 시스템은 세계 무역을 교란하고 중동 전역의 폭력을 조장하는 활동에 재정적 생명선 역할을 한다”며 “이 네트워크를 용이하게 하거나 관여하는 금융기관은 심각한 대가를 치를 위험이 있다”고 경고했다.

미 재무 “이란 항공사와 거래하는 기업, 미국 제재 대상 될 수 있어”

스콧 베선트 미국 재무장관이 27일(현지시간) 최근 국제선 운항을 재개한 이란 항공사와 거래하는 기업은 미국이 ‘2차 제재(세컨더리 보이콧)’ 대상이 될 것이라고 경고했다. 베선트 장관은 이날 엑스에서 “제재 대상인 이란 항공사와 거래하는 것은 미국의 제재에 노출될 위험을 수반한다”며 “각국 정부는 자국 관할권 내 기업들이 해당 항공기에 연료, 기내식...

https://www.khan.co.kr/article/202604280811001#ENT

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