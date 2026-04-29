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‘학대 의심’ 10번 이상 신고된 아동 114명···가해자 불송치 건수 매년 급증

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본문 요약

지난해 아동학대가 의심돼 두 차례 이상 반복 신고된 아동이 6000명을 넘는 것으로 나타났다.

29일 국회 행정안전위원회 소속 서범수 국민의힘 의원이 경찰청으로부터 제출받은 자료에 따르면, 지난해 아동학대 의심으로 2회 이상 신고된 아동은 총 6795명이었다.

경찰은 지난해 1월부터 학대예방경찰관 시스템을 개편해 반복 신고 여부를 기존 '신고자 번호'가 아닌 '피해 아동' 기준으로 집계하고 있다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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‘학대 의심’ 10번 이상 신고된 아동 114명···가해자 불송치 건수 매년 급증

입력 2026.04.29 07:52

수정 2026.04.29 08:05

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  • 김지혜 기자

  • 기사를 재생 중이에요

김상민 기자

김상민 기자

지난해 아동학대가 의심돼 두 차례 이상 반복 신고된 아동이 6000명을 넘는 것으로 나타났다.

29일 국회 행정안전위원회 소속 서범수 국민의힘 의원이 경찰청으로부터 제출받은 자료에 따르면, 지난해 아동학대 의심으로 2회 이상 신고된 아동은 총 6795명이었다.

경찰은 지난해 1월부터 학대예방경찰관(APO) 시스템을 개편해 반복 신고 여부를 기존 ‘신고자 번호’가 아닌 ‘피해 아동’ 기준으로 집계하고 있다.

반복 신고 횟수별로 보면 2차례 신고된 아동이 4362명으로 가장 많았다. 3차례 신고된 아동은 1306명, 4차례 신고된 아동은 490명이었다. 10차례 이상 신고가 접수된 아동도 114명에 달했다.

보건복지부에 따르면 지난해 아동학대 신고 접수는 5만242건으로 전년보다 1720건(3.5%) 늘었다. 그러나 신고 사례 가운데 아동학대전담공무원 등의 조사를 통해 아동학대로 판단된 사례는 2만4492건으로 1년 전보다 1247건(4.8%) 감소했다.

아동학대 가해자에 대한 불송치 건수 또한 갈수록 증가하는 추세다. 지난 2021년 1233건이던 불송치 건수는 2022년 1735건, 2023년 2399건, 지난해 2854건으로 늘었다.

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