한동훈 “대통령 선거개입” 하정우 “제가 설득한 것”···부산 북갑 출마 놓고 ‘SNS 공방’

하 전 수석, 오늘 민주당 입당식 뒤 부산 이동할 듯

부산 북갑 국회의원 보궐선거 출마를 공식화하며 청와대에 사직서를 제출한 하정우 전 청와대 AI 미래기획수석비서관과 한동훈 전 국민의힘 대표가 SNS에서 공방을 벌였다.

29일 취재를 종합하면 한 전 대표는 지난 28일 오후 9시50분쯤 자신의 페이스북에 “하정우 전 수석은 ‘이재명 대통령이 부산 북갑 보궐선거에 출마하라고 하지 않으면 청와대에 남겠다, 나는 선택지가 없다’고 말해오다가 출마를 발표했다”고 했다.

그는 “제가 이 대통령이 출마하라고 (하 전 수석에게) 지시했다면 불법 선거 개입이라고 지적하자, 하 전 수석 본인이 출마하겠다고 ‘통님(이재명 대통령 맞지요?)’을 설득했으니 선거 개입이 아니라고 말을 바꿨다”고 했다.

그러면서 “하 전 수석 본인이 출마하고 싶은데도 대통령 핑계 대며 거짓말을 했어도 문제고, 이 대통령이 불법 출마 지시를 했음에도 아닌 것처럼 거짓말하는 것이어도 문제”라고 했다.

앞서 하 전 수석은 같은 날 오후 8시14쯤 자신의 SNS에 “제가 통님을 설득했고, 제 의견에 동의하시고, 바로 흔쾌히 (부산 북갑 보선 출마를) 수락하셨습니다. 어디서든 국익을 위해 힘쓰라 하셨지요”라고 했다. 그러면서 “통님 지시가 아니고 제가 설득한 거니 (이 대통령의) 선거 개입이 될 수 없지요. 억지 논리에 일희일비할 필요가 없습니다”라고 했다.

오는 6·3 지방선거와 함께 치러지는 부산 북갑 보궐선거는 하 전 수석과 한 전 대표, 국민의힘 후보의 3자 구도가 될 것으로 보인다. 국민의힘에선 박민식 전 국가보훈부 장관 등이 출마를 준비하고 있다.

하 전 수석은 이날 오전 더불어민주당 중앙당에서 입당식을 한 뒤 부산으로 이동할 것으로 보인다.