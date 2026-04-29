인천 청년노동자 매월 15만원씩 3년 저축하면 1080만원 목돈 받는다

인천시, 드림For청년 통장 지원자 5월4일부터 15일까지 1000명 모집

인천시가 청년 노동자가 월 15만원씩 3년간 저축하면 1080만원의 목돈을 주는 ‘드림For청년통장’ 지원자를 모집한다.

인천시는 청년들이 안정적인 미래를 설계하고 목돈을 마련할 수 있도록 ‘드림For청년통장’ 지원자 1000명을 5월 4일부터 15일까지 모집한다고 29일 밝혔다.

드림For청년통장은 청년 노동자가 매월 15만원씩 3년간 540만원을 저축하면, 만기 때 인천시가 지원금 540만원을 더해 1080만원의 목돈을 주는 것이다.

2019년부터 시작된 드림For청년통장 가입자는 지난해까지 모두 5024명이다. 이 중 3년 만기로 목돈을 탄 청년 노동자는 모두 1558명이다.

신청 대상은 인천에 거주하면서 2025년 1월 1일부터 현재까지 같은 직장에 재직 중인 18~39세 청년 노동자이다. 주 35시간 이상 근무하며 4대 보험에 가입된 자 중 기준 중위소득 130% 이하(1인 가구 4000만 원 이하)면 된다.

특히 올해부터는 인천 내 근무지 제한이 폐지돼 인천 거주 청년이라면 근무 지역과 관계없이 신청할 수 있다. 접수는 인천유스톡톡(인천청년포털) 홈페이지 누리집(https://youth.incheon.go.kr)에서 하면 된다.

인천시는 소득과 인천 거주기간, 나이 등을 종합적으로 심사해 6월30일까지 지원 대상자를 선정할 예정이다.

김세헌 인천시 청년정책담당관은 “드림For청년통장은 어려운 환경 속에서 성실히 일하는 청년들의 경제적 자립과 자산 형성에 도움이 될 것”이라고 말했다.