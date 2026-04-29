수요일 밤, 책 읽으러 가볼까…문체부, 전국 ‘심야책방’ 70곳 선정

매주 수요일 ‘문화가 있는 날’ 운영시간 연장 북토크·낭독회 등 345개 프로그램 진행

문화체육관광부와 한국출판문화산업진흥원, 한국서점조합연합회는 2026년 상반기 ‘문화요일수요일×심야책방’ 사업에 참여할 지역서점 70곳을 선정해 운영한다고 29일 밝혔다.

‘문화요일수요일×심야책방’은 낮 시간대 문화 활동 참여가 어려운 직장인 등 성인들을 위해 매주 수요일 ‘문화가 있는 날’에 지역서점의 운영시간을 연장하는 사업이다. 북토크와 낭독회, 글쓰기 등 다양한 독서문화 프로그램이 제공된다.

사업 참여 서점은 지난달 25일부터 이달 12일까지 공모 절차를 통해 선정됐다. 서울 15곳, 경기·인천 20곳, 강원 2곳, 충청 6곳, 전라 9곳, 경상 15곳, 제주 3곳으로, 선정된 서점에는 문화활동 운영비, 서점주 활동비 등 최대 280만원을 지원한다.

서점들은 오는 6월 24일까지 매주 수요일에 서점별 개성을 살린 총 345개의 독서문화 프로그램도 진행한다.

강원 동해의 ‘잔잔하게’ 서점은 ‘여행은 어떻게 시가 되는가’를 주제로 박준 시인과 함께하는 북토크를, 경기 구리의 ‘춘가책상점’은 ‘박완서 읽고 쓰기’를 통해 작가의 작품 세계를 살펴보는 프로그램을 운영한다.

또 서울 영등포구 ‘동물책방 정글핌피’ 서점의 ‘동물복지 그게 뭔가요’, 부산 서면 ‘크레타’ 서점의 ‘달빛 낭독회’, 전북 완주 ‘플리커’ 서점의 ‘작가와 함께 쓰는 밤, 감정 리셋’ 등 지역별 특색을 살린 프로그램이 전국 곳곳에서 펼쳐진다.

각 서점의 프로그램 정보와 일정은 출판진흥원의 ‘독서인(IN)’, ‘2026 책읽는 대한민국’, 한국서련의 ‘서점온(ON)’, 지역문화진흥원 ‘문화요일’ 누리집에서 확인할 수 있다.

문체부는 하반기에도 사업에 참여할 서점 70여 곳을 추가로 선정해 독서문화 장려에 나설 계획이다.

김재현 문체부 문화미디어산업실장은 “바쁜 일상을 보내는 지역 주민들이 저녁에 가까운 동네서점에 들러 책과 함께 문화적 시간을 재충전하도록 마련한 사업”이라며 “지역서점을 통해 주민들이 책 문화를 함께 즐기고 소통할 수 있도록 지원하겠다”고 말했다.