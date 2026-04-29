경기도, 지역 건설업체 수주 기회 확대···1억원 이하는 수의계약

경기도가 지역 건설업체에 더 많은 수주 기회를 주기 위해 1억원 이하의 설계나 감리 용역의 경우 수의계약을 활용해 소규모 건축사무소에 일을 맡기기로 했다.

도는 이런 내용의 ‘지역건설산업 활성화 시책’을 마련해 시행에 들어갔다고 29일 밝혔다.

도는 ‘지방계약법령’에 따른 수의계약 제도를 활용해 추정가격 1억원 이하 용역 발주 때 소규모 건축사무소에 일감을 주도록 했다. 도는 “설계나 감리 같은 용역 중에서 1억원 이하의 작은 규모는 지역 내 소규모 건축사 사무소도 충분히 할 수 있다”고 설명했다.

또 경기주택도시공사가 발주하는 ‘민간 참여 공공주택 건설사업’의 대형 민간 건설사 선정 때 지역과 함께하는 건설사에 인센티브를 제공하기로 했다. 공공주택 사업에 참여하려면 하도급 공사, 자재·장비, 인력 고용에서 지역 업체·지역 생산품·지역 인력을 더 많이 쓰도록 하겠다는 취지다.

도는 아울러 민간에서 발주한 건설공사에 지역 건설업체 참여가 확대되도록 올 하반기까지 ‘경기도 지역건설산업 활성화 상생·호혜 업무협약’을 체결하고 ‘대형건설사(종합)-지역건설사(전문) 간 상생협력의 장’을 마련한다는 계획이다.

이 밖에 도는 공공에서 발주하는 건설공사의 경우 가급적 건설사가 직접 자재를 구매하도록 해 지역 자재업체와 장비업체를 활성화할 방침이다.

이은철 경기도 건설안전기술과장은 “대형건설사, 지역건설사, 지역건설협회 등 관계기관과 유기적이고 지속적인 협력 체계를 구축해 함께 상생하고 발전할 수 있는 방안들을 마련해 추진하겠다”고 말했다.