‘CU 화물연대 사망사고’ 운전자 구속 송치···‘경찰과 충돌’ 조합원들도 잇따라 송치

경남경찰청 광역수사대는 민주노총 공공운수노조 화물연대본부(화물연대) 집회 현장에서 조합원을 치어 숨지게 한 비조합원 A씨(40대)를 구속송치했다고 29일 밝혔다.

경찰에 따르면 A씨는 지난 20일 경남 진주시 정촌면 CU 진주물류센터 앞에서 진행된 화물연대 집회에서 조합원들을 차로 들이받아 1명을 숨지게하고, 2명을 다치게한 혐의를 받는다.

경찰은 집회 과정에서 특수공무집행방해 등 혐의를 받는 조합원 B씨(60대)와 C씨(50대)도 검찰에 구속 송치했다.

B씨는 지난 20일 오후 1시33분 집회현장에서 승합차를 몰고 경찰 바리케이드를 친고 센터 정문으로 돌진해 경찰 1명을 다치게 한 혐의를 받는다. B씨는 체포에 저항하며 다른 경찰 2명도 다치게 한 혐의도 받고 있다.

C씨는 지난 19일 오후 10시쯤 집회 현장에서 흉기를 이융해 자해하려하면서 경찰 등을 해치겠다며 위협한 혐의를 받는다.

경찰은 B·C씨를 체포하는 과정에서 이를 방해한 다른 조합원 2명에게도 공무집행방해 혐의를 적용해 불구속 송치했다.