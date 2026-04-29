“통행료 안 낸” 일본 유조선, 호르무즈 해협 통과···이란 국영TV도 “당국과 조정” 보도

일 언론 “정부 협상 성과”

일본 유조선인 이데미쓰마루호가 미국·이스라엘과 이란 전쟁이 시작된 후 처음으로 호르무즈 해협을 통과했다고 니혼게이자이신문(닛케이), 아사히신문 등이 29일 보도했다.

일본 언론들에 따르면 일본 정유사 이데미쓰 고산의 자회사가 운용하는 파나마 선적의 이 유조선이 원유 200만 배럴을 싣고 28일(현지시간) 오전 페르시아만에서 출발해 호르무즈 해협을 지났다. 닛케이는 이데미쓰마루의 호르무즈해협 통과에 대해 일본 정부 관계자가 협상의 성과라면서 통행료는 내지 않았다고 밝혔다고 전했다. 이란 국영 프레스TV도 해당 유조선이 이란 당국과의 조정을 통해 해협을 통과했다고 보도했다.

이 유조선은 2월 초순 일본을 떠났고, 같은 달 25일 페르시아만에 들어갔다. 지난달 초 사우디아라비아 주아이마 터미널에서 원유를 선적한 뒤 걸프해역에 정박해 있었다. 아라그치 이란 외무장관이 호르무즈 해협을 개방하겠다고 밝힌 지난 17일 페르시아만 중앙 해역까지 이동했지만, 이란이 재봉쇄를 선언하면서 다시 발이 묶였다. 27일 오후 늦게 항해를 시작한 이 유조선은 29일 현재 오만만 공해상을 항해 중이다. 아사히는 페르시아만에서 일본까지는 통상 약 20일이 걸리기 때문에 5월 중순에 일본에 도착할 것으로 보인다고 전망했다.

이와 관련해 주일 이란대사관은 1953년 닛쇼마루호 사건을 언급하면서 “이 유산은 지금도 큰 의미를 지니고 있다”는 게시물을 엑스에 올렸다고 닛케이는 전했다. 이란과 일본의 오랜 우호관계가 이번 이데미쓰마루의 호르무즈 해협 통과와 무관하지 않다는 얘기다. 닛쇼마루호는 이란이 석유 시설 국유화 조치 등으로 국제사회에서 고립됐던 당시 일본이 이란 석유를 비밀리에 수입하기 위해 사용했던 유조선이다. 닛쇼마루호 역시 이데미쓰 마루호처럼 이데미쓰 고산 소유였다.

일본 관련 선박은 이달 초 3척이 호르무즈 해협을 통과했으나 모두 액화천연가스(LNG) 운반선이었고 유조선은 이번이 처음이다. 닛케이는 페르시아만에는 여전히 많은 일본 관계 선박이 남겨져 있지만 다른 배들도 나올 수 있을지는 불투명하다고 전했다.