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본문 요약

세종시는 다음달부터 맞춤형 부동산 정보 제공을 위한 공간정보 통합플랫폼 '세종 부동산 포털'을 시범 운영한다고 29일 밝혔다.

시는 한 달간 시범 운영을 통해 시스템 안정성을 점검한 뒤 다음달 말 시민들에게 정식 서비스를 개방할 계획이다.

시 관계자는 "세종 부동산 포털 시범 운영과 함께 관련 행정 내부 공간정보 통합플랫폼도 고도화해 담당부서의 업무 효율도 한층 높아질 것"이라며 "앞으로도 시민 생활에 밀접한 스마트 행정 서비스를 지속적으로 확대하겠다"고 말했다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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“MBTI로 나에게 맞는 집 찾아보자” 세종시, 부동산 정보 ‘통합포털’ 시범 운영

입력 2026.04.29 09:57

수정 2026.04.29 10:03

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  • 강정의 기자

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맞춤형 주거지 추천·실거래가 공개

부동산 사기 예방 기능도 도입

세종시청 전경. 강정의 기자

세종시청 전경. 강정의 기자

세종시는 다음달부터 맞춤형 부동산 정보 제공을 위한 공간정보 통합플랫폼 ‘세종 부동산 포털’을 시범 운영한다고 29일 밝혔다.

해당 포털은 기존에 분산돼 있던 부동산 정보를 하나로 통합해 시민들에게 맞춤형 서비스를 제공한다.

특히 전국 최초로 도입된 ‘내 집 찾기 MBTI’ 기능은 교육·교통·의료 등 생활 선호도를 반영한 ‘생활지수’를 기반으로 아파트 단지를 추천해 개인 성향에 맞는 주거지 선택을 지원한다.

이밖에도 지도 기반 서비스를 통해 토지·건축물 정보와 토지이용계획은 물론 부동산 공시가격과 실거래가까지 한눈에 확인할 수 있도록 했다.

집합상가의 위치와 층별 상세 정보를 시각화해 제공하고 ‘토지 지분 거래 주의 지도’를 통해 기획부동산 등 부동산 사기 피해를 예방하는 기능도 포함됐다.

시는 한 달간 시범 운영을 통해 시스템 안정성을 점검한 뒤 다음달 말 시민들에게 정식 서비스를 개방할 계획이다.

시 관계자는 “세종 부동산 포털 시범 운영과 함께 관련 행정 내부 공간정보 통합플랫폼도 고도화해 담당부서의 업무 효율도 한층 높아질 것”이라며 “앞으로도 시민 생활에 밀접한 스마트 행정 서비스를 지속적으로 확대하겠다”고 말했다.

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