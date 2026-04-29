강릉 야간 관광 명소 ‘월화거리 야시장’ 5월 1일 개장···10월까지 금·토요일 운영

5월 황금연휴를 앞두고 강원 강릉시의 대표적인 야간 관광 명소인 ‘월화거리 야시장’이 개장한다.

강릉시는 오는 5월 1일부터 10월 31일까지 매주 금요일과 토요일에 ‘월화거리 야시장’이 운영된다고 29일 밝혔다.

운영 시간은 오후 6시부터 11시까지다.

다만 우천 시 안전사고 예방을 위해 휴장한다.

운영 여부는 중앙·성남시장 인스타그램과 현수막 등을 통해 안내할 예정이다.

올해로 4년 차를 맞이한 ‘월화거리 야시장’에서는 총 41개 매대가 운영된다.

식품 매대에는 청년과 다문화 가정 구성원 등 21명이 참여해 꼬치류와 볶음면, 스테이크, 감자 와플, 새우 타코, 불족발, 수제버거, 추로스 등 다양한 먹거리를 선보인다.

프리마켓에도 20명이 참여해 캐리커처, 타로, 솜사탕, 액세서리, 공예품(레진, 마크라메), 약과, 과일주스 등 MZ 세대를 겨냥한 특색있는 상품을 판매한다.

올해에는 ‘2026 강릉세계마스터즈탁구선수권대회(6월 5일~12일)’와 ‘2026 강릉 ITS 세계총회(10월 19일~23일)를 앞두고 강릉을 찾는 외국인 관광객의 편의를 위해 영문 메뉴판도 비치한다.

배봉식 성남시장상인회장은 “내외국인 누구나 즐겁고 편안하게 머물 수 있는 야시장을 만들어 가겠다”라고 말했다.