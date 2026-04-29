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“공공비축미 매입장 안전사고 막자” 보령시, 전국 첫 ‘영업배상책임보험’ 도입

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충남 보령시는 공공비축미 매입장 내 안전사고에 대비해 전국 지자체 최초로 '영업배상책임보험'을 도입한다고 29일 밝혔다.

이를 통해 농업인의 사고 부담을 줄이고 공공비축미 수매 참여율과 물량 확보에도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대하고 있다.

김기영 보령농업기술센터 소장은 "그동안 농업인이 감내해 온 안전사고의 신체적·경제적 부담을 행정이 분담하기 위해 제도를 도입했다"며 "사고 발생 시 보상 지연이나 책임 공방을 줄이고 명확한 지원체계를 구축해 행정 신뢰도를 높이겠다"고 말했다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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“공공비축미 매입장 안전사고 막자” 보령시, 전국 첫 ‘영업배상책임보험’ 도입

입력 2026.04.29 10:26

  • 강정의 기자

  • 기사를 재생 중이에요

매입장 20곳 대상 적용

사고 1건당 최대 1억 보장

보령농업기술센터 전경. 충남 보령시 제공

보령농업기술센터 전경. 충남 보령시 제공

충남 보령시는 공공비축미 매입장 내 안전사고에 대비해 전국 지자체 최초로 ‘영업배상책임보험’을 도입한다고 29일 밝혔다. 수확기마다 반복돼 온 혼잡·안전 문제를 행정이 제도적으로 보완하겠다는 취지다.

공공비축미 매입장은 매년 10월부터 12월까지 수확기에 벼 수매가 집중되면서 대형 농기계와 차량, 인파가 한꺼번에 몰려 사고 위험이 높은 환경이 조성된다. 그러나 그동안 체계적인 안전대책이 미흡하다는 지적이 이어져 왔다.

이에 보령시는 이달부터 지역 내 공공비축미 매입장 20개소(총면적 4만9100㎡)를 대상으로 영업배상책임보험 가입을 추진한다. 기존 보험상품으로는 가입이 어려워 지역농협과 협업해 ‘특별인수상품’을 신규로 마련한 것이 특징이다.

보험 보장 내용은 시설소유관리자 특별약관을 통해 사고 1건당 최대 1억원, 구내치료비 특별약관을 통해 대인 피해 1인당 500만원, 사고 1건당 2000만원까지 지원하는 구조다.

운영 방식은 정기 수매 기간(10~12월)에는 모든 매입장을 일괄 가입하고 수시 매입이 이뤄지는 4~9월에는 필요에 따라 월 단위로 탄력적으로 가입한다. 올해 사업비는 3000만원으로, 관련 예산은 이미 확보된 상태다.

보령시는 보험 도입과 함께 매입장별 분기 2회 정기점검과 수시점검을 병행해 사전 예방 중심의 안전관리 체계를 강화할 계획이다. 이를 통해 농업인의 사고 부담을 줄이고 공공비축미 수매 참여율과 물량 확보에도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대하고 있다.

김기영 보령농업기술센터 소장은 “그동안 농업인이 감내해 온 안전사고의 신체적·경제적 부담을 행정이 분담하기 위해 제도를 도입했다”며 “사고 발생 시 보상 지연이나 책임 공방을 줄이고 명확한 지원체계를 구축해 행정 신뢰도를 높이겠다”고 말했다.

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