창간 80주년 경향신문

‘왕사남’ 단종, 가수로 복귀···박지훈, 3년 만에 신보 발매

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

영화 <왕과 사는 남자>로 '단종 앓이' 신드롬을 불러일으킨 박지훈이 가수로 복귀한다.

박지훈은 일상에서 문득 스며든 낯선 느낌, 시간이 지나도 여전히 남아 있는 추억 등 다양한 감정을 풀어냈다.

타이틀곡 '보디엘스'는 몽환적인 신시사이저 사운드와 감성적인 기타 리프가 어우러진 미디엄 팝 댄스곡이다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

‘왕사남’ 단종, 가수로 복귀···박지훈, 3년 만에 신보 발매

입력 2026.04.29 10:28

  • 전지현 기자

  • 기사를 재생 중이에요

가수 겸 배우 박지훈. YY엔터테인먼트 제공

가수 겸 배우 박지훈. YY엔터테인먼트 제공

영화 <왕과 사는 남자>로 ‘단종 앓이’ 신드롬을 불러일으킨 박지훈이 가수로 복귀한다.

소속사 YY엔터테인먼트는 가수 겸 배우 박지훈이 29일 오후 6시 첫 번째 싱글 <리플렉트>(RE:FLECT)를 발매한다고 알렸다. 2023년 4월 공개된 일곱 번째 미니 앨범 <블랭크 오어 블랙>(Blank or Black) 이후 3년 만의 신보다.

지나온 시간과 그 안에 남아 있는 감정을 마주하며, 현재의 자신을 비춰보는 과정이 음반에 담겼다. 박지훈은 일상에서 문득 스며든 낯선 느낌, 시간이 지나도 여전히 남아 있는 추억 등 다양한 감정을 풀어냈다.

타이틀곡 ‘보디엘스’(Bodyelse)는 몽환적인 신시사이저 사운드와 감성적인 기타 리프가 어우러진 미디엄 팝 댄스곡이다. 익숙한 일상에서 시작된 낯선 감정의 정체가 결국 ‘너’였음을 깨닫는 순간을 담아냈다. 청량한 사운드의 ‘워터컬러’(Watercolor)와 팝 발라드 ‘아이 캔트 홀드 유어 핸드 애니모어’(I can‘t hold your hand anymore)까지 총 세 곡이 수록됐다.

박지훈은 누적 관객 수 1600만 명을 돌파한 영화 <왕과 사는 남자>에서 단종 이홍위 역으로 평단의 호평을 받았다. 2017년 엠넷 서바이벌 프로그램 <프로듀스101 시즌2>에서 준우승해 그룹 워너원으로 데뷔한 그가 가수로 돌아오는 것은 오랜만이다.

연기자로서의 행보도 이어간다. 박지훈은 다음달 11일 공개되는 티빙 오리지널 드라마 <취사병 전설이 되다>의 주연 강성재 역을 맡았다. 매사 주어진 일에 마음을 다하는 이등병으로, 취사병으로 배치되자 자대 식단에 ‘혁명’을 일으키는 캐릭터다.

티빙 오리지널 <취사병 전설이 되다>에서 강성재 역을 맡은 가수 겸 배우 박지훈. 티빙, YY엔터테인먼트

티빙 오리지널 <취사병 전설이 되다>에서 강성재 역을 맡은 가수 겸 배우 박지훈. 티빙, YY엔터테인먼트

영문번역(English Translation)
  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글