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‘배 한 척에 차 1만대’···현대글로비스, ‘축구장 28개’ 세계 최대 자동차운반선 도입

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본문 요약

현대글로비스가 세계 최대 규모의 자동차 운반선을 도입했다.

통상 PCTC가 7000~8000대를 실을 수 있는 것에 비하면 1회 운송량이 35% 이상 많은 셈이다.

글로벌 자동차 운반 선사 중 1만대 이상 적재가 가능한 PCTC를 도입한 것은 현대글로비스가 처음이고, 현재 기준 세계 최대 규모다.

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‘배 한 척에 차 1만대’···현대글로비스, ‘축구장 28개’ 세계 최대 자동차운반선 도입

입력 2026.04.29 10:37

수정 2026.04.29 10:39

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  • 박홍두 기자

  • 기사를 재생 중이에요

글로비스 리더호. 현대글로비스 제공

글로비스 리더호. 현대글로비스 제공

현대글로비스가 세계 최대 규모의 자동차 운반선(PCTC)을 도입했다. 배 한 척에 1만800대를 실을 수 있는 축구장 28개 넓이의 운반선으로, 글로벌 자동차운반 선사 중에서 이 정도 규모를 도입한 건 처음이다.

현대글로비스는 초대형 PCTC ‘글로비스 리더(Glovis Leader)호’를 글로벌 항로에 투입한다고 29일 밝혔다.

글로비스 리더호는 배 길이 230m, 선폭 40m, 10만2590t 규모로, 선내에는 14개층의 화물 데크(적재 공간)가 마련됐다. 전체 적재 면적은 축구장 28개에 달한다. 소형차를 실는 것을 기준으로 하면 최대 1만800대를 실을 수 있다. 통상 PCTC가 7000~8000대를 실을 수 있는 것에 비하면 1회 운송량이 35% 이상 많은 셈이다.

글로벌 자동차 운반 선사 중 1만대 이상 적재가 가능한 PCTC를 도입한 것은 현대글로비스가 처음이고, 현재 기준 세계 최대 규모다.

글로비스 리더호는 액화천연가스(LNG) 이중연료 추진엔진을 탑재했다. 정박 중 육상 전력을 공급받는 육상전원공급설비(AMP) 사용이 가능하다. 이에 따라 부두에 접안해 있는 동안 선내 냉동·냉장설비 등을 사용하기 위해 자체 유류발전을 하지 않아도 돼 황산화물, 질소산화물, 미세먼지 배출을 줄일 수 있다. 이를 통해 유럽연합(EU)의 탄소배출 규제에도 대응할 수 있을 것으로 기대했다.

현대글로비스는 이 선박을 포함해 글로벌 항로에 PCTC를 순환 배치하고, 선대 규모를 2030년까지 128척으로 확대할 계획이다. 해상 운송 물량도 연간 340만대에서 500만대로 늘린다는 목표다.

현대글로비스 관계자는 “완성차 해상운송 경쟁력을 지속해서 강화하고 글로벌 화주들에게 안정적인 공급망 서비스를 제공하겠다”고 말했다.

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