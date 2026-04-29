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세종교육감 예비후보들 “교육부 장관의 선거행사 참석, 중립성 훼손”

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본문 요약

다가오는 6·3 지방선거를 앞두고 세종교육감 선거에 출마한 예비후보들이 교육부 장관의 특정 후보 선거사무소 개소식 참석을 두고 반발하고 나섰다.

강미애·김인엽·안광식·원성수 세종교육감 예비후보는 29일 교육부 앞에서 기자회견을 열고 "교육의 정치적 중립을 훼손한 행위"라며 "장관은 즉각 사과하고 책임을 져야 하며 해당 예비후보 역시 사퇴해야 한다"고 밝혔다.

강 예비후보에 따르면 최교진 교육부 장관은 지난 26일 세종시 나성동에서 열린 임전수 세종교육감 예비후보 선거사무소 개소식에 참석했다.

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세종교육감 예비후보들 “교육부 장관의 선거행사 참석, 중립성 훼손”

입력 2026.04.29 10:53

  • 강정의 기자

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최교진 장관, 특정 후보 개소식 참석 논란

“개인 자격” 해명에도 공정성 시비 확산

안광식(왼쪽부터)·강미애·원성수·김인엽 세종교육감 예비후보들이 29일 교육부 앞에서 기자회견을 열고 최교진 교육부 장관의 특정 세종교육감 예비후보 선거사무소 개소식 참석 행보를 규탄하고 있다. 강미애 세종교육감 예비후보 측 제공

안광식(왼쪽부터)·강미애·원성수·김인엽 세종교육감 예비후보들이 29일 교육부 앞에서 기자회견을 열고 최교진 교육부 장관의 특정 세종교육감 예비후보 선거사무소 개소식 참석 행보를 규탄하고 있다. 강미애 세종교육감 예비후보 측 제공

다가오는 6·3 지방선거를 앞두고 세종교육감 선거에 출마한 예비후보들이 교육부 장관의 특정 후보 선거사무소 개소식 참석을 두고 반발하고 나섰다.

강미애·김인엽·안광식·원성수 세종교육감 예비후보는 29일 교육부 앞에서 기자회견을 열고 “교육의 정치적 중립을 훼손한 행위”라며 “장관은 즉각 사과하고 책임을 져야 하며 해당 예비후보 역시 사퇴해야 한다”고 밝혔다.

강 예비후보에 따르면 최교진 교육부 장관은 지난 26일 세종시 나성동에서 열린 임전수 세종교육감 예비후보 선거사무소 개소식에 참석했다.

임 예비후보는 최 장관이 과거 세종교육감으로 재직하던 시절 세종교육청에서 함께 근무한 인연이 있는 것으로 알려졌다.

임전수 세종교육감 예비후보 선거사무소 개소식에 참석한 최교진 교육부 장관(왼쪽에서 두번째). 강미애 세종교육감 예비후보 측 제공

임전수 세종교육감 예비후보 선거사무소 개소식에 참석한 최교진 교육부 장관(왼쪽에서 두번째). 강미애 세종교육감 예비후보 측 제공

예비후보들은 “국무위원이자 교육 행정의 최고 책임자가 특정 후보의 선거 행사에 참석한 것은 선거에 영향을 미칠 수 있는 중대한 사안”이라며 “공정성과 정치적 중립성이 요구되는 자리에서 부적절한 처신”이라고 주장했다.

이어 “공정하고 투명한 선거 환경 조성이 무엇보다 중요하다”며 “유권자 신뢰 회복을 위해 책임 있는 해명과 후속 조치가 필요하다”고 했다.

다만 최 장관은 개소식에서 축사를 비롯한 공개적인 지지 발언은 하지 않은 것으로 알려졌다. 개소식에 참석할 때에도 관용차를 이용하지 않았고 수행원도 동행하지 않은 것으로 전해졌다.

논란이 확산되자 최 장관은 전날 입장문을 통해 “개인 자격으로 단순 참석한 것”이라면서도 “불필요한 논란을 야기한 점에 대해 유감스럽게 생각한다”고 밝혔다.

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