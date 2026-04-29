창간 80주년 경향신문

HD현대사이트솔루션, 무인 자율 굴착기 첫 인도

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

운전자 없이 작업이 가능한 무인 자율 굴착기가 실제 공사 현장에 투입됐다.

HD현대사이트솔루션은 스위스에 본사를 둔 인공지능 기반 무인 자율화 전문기업 '그라비스 로보틱스'와 함께 유럽 대형 건설사 '키바그'에 무인 자율 굴착기를 인도했다고 29일 밝혔다.

HD현대사이트솔루션 관계자는 "일부 특정 작업을 수행하는 무인 자율 굴착기는 과거 현장에 투입된 적 있지만, 범용 굴착기가 현장에 투입된 건 이번이 처음"이라고 말했다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

HD현대사이트솔루션, 무인 자율 굴착기 첫 인도

입력 2026.04.29 11:05

  • 김경학 기자

  • 기사를 재생 중이에요

스위스 투겐 지역 건설 현장에 투입

무인 자율 굴착기가 지난달 미국 라스베이거스에서 열린 콘엑스포 2026에서 시연하고 있다. HD현대사이트솔루션 제공

무인 자율 굴착기가 지난달 미국 라스베이거스에서 열린 콘엑스포 2026에서 시연하고 있다. HD현대사이트솔루션 제공

운전자 없이 작업이 가능한 무인 자율 굴착기가 실제 공사 현장에 투입됐다.

HD현대사이트솔루션은 스위스에 본사를 둔 인공지능(AI) 기반 무인 자율화 전문기업 ‘그라비스 로보틱스’와 함께 유럽 대형 건설사 ‘키바그’에 무인 자율 굴착기를 인도했다고 29일 밝혔다.

HD현대사이트솔루션 관계자는 “일부 특정 작업을 수행하는 무인 자율 굴착기는 과거 현장에 투입된 적 있지만, 범용 굴착기가 현장에 투입된 건 이번이 처음”이라고 말했다.

22t급 중형 굴착기로 스위스 투겐 지역 건설 현장에 투입돼 깊이 3ｍ, 폭 12ｍ, 길이 1㎞ 규모의 토목 공사를 무인 자율 방식으로 수행할 예정이다.

굴착기에는 HD현대사이트솔루션의 스마트 굴착기 플랫폼과 그라비스 로보틱스의 AI 자율화 기술을 결합한 ‘리얼 엑스(Real-X)’ 솔루션이 탑재됐다.

무인 자율 굴착기는 작업자의 피로도와 집중력 등에 영향을 받지 않고, 설정된 목표에 따라 작업을 수행할 수 있어 사람이 운전하는 것보다 생산성을 120%가량 향상할 수 있다고 HD현대사이트솔루션 측은 설명했다.

HD현대사이트솔루션은 기존 유럽 내 실증과 이번 스위스 현장 공급을 기반으로 글로벌 파트너십을 확대하며, 무인 자율 건설장비 적용 사례를 점차 늘려나갈 계획이다.

김판영 HD현대사이트솔루션 전무는 “이번 프로젝트는 무인 자율 건설장비 기술을 실제 현장에 구현한 첫걸음”이라며 “건설 현장의 안전성과 생산성을 높이고, 글로벌 건설기계 산업의 미래를 앞당기는 전환점이 될 것”이라고 밝혔다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글