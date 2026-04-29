HD현대사이트솔루션, 무인 자율 굴착기 첫 인도

스위스 투겐 지역 건설 현장에 투입

운전자 없이 작업이 가능한 무인 자율 굴착기가 실제 공사 현장에 투입됐다.

HD현대사이트솔루션은 스위스에 본사를 둔 인공지능(AI) 기반 무인 자율화 전문기업 ‘그라비스 로보틱스’와 함께 유럽 대형 건설사 ‘키바그’에 무인 자율 굴착기를 인도했다고 29일 밝혔다.

HD현대사이트솔루션 관계자는 “일부 특정 작업을 수행하는 무인 자율 굴착기는 과거 현장에 투입된 적 있지만, 범용 굴착기가 현장에 투입된 건 이번이 처음”이라고 말했다.

22t급 중형 굴착기로 스위스 투겐 지역 건설 현장에 투입돼 깊이 3ｍ, 폭 12ｍ, 길이 1㎞ 규모의 토목 공사를 무인 자율 방식으로 수행할 예정이다.

굴착기에는 HD현대사이트솔루션의 스마트 굴착기 플랫폼과 그라비스 로보틱스의 AI 자율화 기술을 결합한 ‘리얼 엑스(Real-X)’ 솔루션이 탑재됐다.

무인 자율 굴착기는 작업자의 피로도와 집중력 등에 영향을 받지 않고, 설정된 목표에 따라 작업을 수행할 수 있어 사람이 운전하는 것보다 생산성을 120%가량 향상할 수 있다고 HD현대사이트솔루션 측은 설명했다.

HD현대사이트솔루션은 기존 유럽 내 실증과 이번 스위스 현장 공급을 기반으로 글로벌 파트너십을 확대하며, 무인 자율 건설장비 적용 사례를 점차 늘려나갈 계획이다.

김판영 HD현대사이트솔루션 전무는 “이번 프로젝트는 무인 자율 건설장비 기술을 실제 현장에 구현한 첫걸음”이라며 “건설 현장의 안전성과 생산성을 높이고, 글로벌 건설기계 산업의 미래를 앞당기는 전환점이 될 것”이라고 밝혔다.